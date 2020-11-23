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顺周期产品全线暴涨

(2020-11-23 11:45:09)
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上周咱们说沪指本周要进入周线级别的方向选择。至少从周一的上午半天看，走势相当不错，指数延续上攻突破3390附近压力位，同时量能大幅度放大，外资也延续了流入态势。

上周五美股三大指数集体收跌，道指跌0.75%，纳指跌0.42%，但幅度有限对于周一开盘影响不大。

中概股小鹏汽车涨近12%，刷新历史收盘新高；直接导致了周末特斯拉和小鹏汽车的隔空互怼，与之对应，10家新能源汽车公司发布年报业绩预告有业绩增长近40倍，从业绩预告增长幅度来看，有7只股预告净利润同比翻倍，分别是天赐材料、当升科技、雅化集团、江铃汽车、比亚迪、得润电子和多氟多。

这一预期与上周合肥市的消息形成共振，导致汽车股成为早盘地一波拉升品种。随后白酒再次启动，茅台因为对于业绩的澄清公告大幅度高开之后高位震荡。

但这些品种的光芒都被周期股压制住了，周期股堪称周一早盘最强，周末吹得最凶的也是这条主线，煤炭有色化工等一系列顺周期品种大幅度上涨。中国铝业都涨停了，再加上总龙头宏创控股也是铝分支；其次是化工，化工今天主要是低位的为主，如红宝丽，金牛化工等，核心的有机硅还是走趋势为主。

资源板块的容量足够大，早上有色金属、煤炭采选、钢铁行业、化工等大宗商品板块集体走强，包括现在水泥板块也在开始拉升，整个顺周期大涨，本来白酒、汽车、金融都很强，但收盘前开始有回落的态势。

对于存量市场来说，这种跷跷板很正常。但不需要担心，后续周期品种打出空间，一旦足够的活跃资金进场，喜大普奔的上涨就将来临。

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