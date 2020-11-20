整体市场的情绪还是不高啊，创业板昨天回踩支撑之后，今天延续反弹，但是看量能始终放不出来，今天在两市全面收红的情况下，量能居然还是萎缩的。两市成交额约7500亿，创业板也只有不到1800亿，这种水平的成交，显然仍然是存量市场。

所以指数层面看创业板基本上就是冲高回落，而沪指虽然感觉指数走法略强，可从技术上看，3390点就是上方的压力位，腾挪的空间太小了。以目前的市场情绪而言，突破的难度比较大。所以这种上涨总的感觉是在无限逼近变盘窗口。

周线系统上看，创业板本周完成回踩之后，收出长腿，宽幅震荡无功无过，而沪指则形成了多方炮走势。走线级别量能有所放大，做空动能衰减，突破下跌趋势。如此一来，下周市场将进入一个重要的盘变窗口。当前位置市场再一次进入突破临界点，若能毕其功于一役。则至少跨年行情将是非常舒适的。

板块方面来看，新能源汽车带头暴涨，比亚迪再度冲击涨停，白酒、港口、资源股大涨，带动指数走高





这其中，汽车明显受到合肥方面的利好刺激。合肥现在就是高新技术这块投资的一股清流。实事求是的讲，从市貌市容来说，合肥现在还是发展中的二三线城市。但是，从科大讯飞到美亚光电；从京东方，到国轩高科；从蔚来，到合肥大众；从长鑫存储，到中科国盾... ...上市的不上市的，高科技产业比比皆是。





尤其是对于新能源车方面，合肥是铁了心见一个投一个。8月20日，合肥发布《合肥市推动新能源汽车高质量发展助力打赢蓝天保卫战若干政策》，宣告冲击“新能源之都”。昨天又发布关于加快新能源汽车产业发展的实施意见。确实能看到冲劲儿。





将来真正能够抗衡特斯拉的国产新能源车，说不定就是合肥造。对于某些以化工、机械等重工业为立足之本的省份城市，企业是赚钱了，GDP也提高了，但产业附加值不高，员工素质和收入都比较低，百姓得不到实实在在的收益，无法提升居民幸福感。





而高科技行业需要吸纳大量的高学历人才，企业需要付出更高的人工成本，会相应的提高员工的生活水平，拉动当地的其他产业，提升经济发展速度。这其实是一笔明白账。





汽车之外最强势，就是回锅的RECP。港口水运，整个板块拉涨3%+，宁波海运、中远海特、中远海控强势涨停。这个题材在媒体高度报道之后就是见光死，然后眼瞅着要死绝的时候今天又搞了起来。





酿酒看着是四面开花，但今天涨停的第一梯队是金枫酒业和古越龙山，这两只是硬扛着跌停的青青稞把酿酒板块给拉了回来。两只黄酒暴涨的本质也是RECP。因为日本人不喝中国的白酒，但喝中国的黄酒，而根据RCEP协议，黄酒的关税要逐步下调至零关税。





所以看上去是汽车+白酒的消费拉升，实际上资金选择了抛开消息之外的一条炒回锅肉的冷饭逻辑。至于昨天大干快上的军工，今天又是强分化的走势，虽然说不上一地鸡毛，但显然并没有形成持续性炒作。





所以总的来说，眼下的市场实际上真的是热点切换过于频繁。现在流行的模式就是不管老龙，全弄新龙，RECP不会管你连云港早盘连续二天大跌，中远海特逆势拉涨带动板块。宏创控股也不会在乎金浦钛业早盘的跌停，金枫酒业早上也不在乎青青稞酒的跌停，青青稞酒前面也不在乎金徽酒的跌停，金浦钛业前面也不会理你智慧农业的跌停





存量市场的特征下，就是资金互相掏刀子，各种下克上，这种模式下，操作上假如盲目的追高和切换非常危险，大家注意节奏。