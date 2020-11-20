整体市场的情绪还是不高啊，创业板昨天回踩支撑之后，今天延续反弹，但是看量能始终放不出来，今天比昨天还要缩量，所以指数层面也就是冲高回落的状态。沪指虽然走得更稳一些，但是整体的状态与创业板大抵相同。





第一是量能放大非常有限。第二是3390就是上方压力位，这个腾挪空间太小了。以目前的情绪突破难度很大。所以大概率还是窄幅震荡的节奏。





板块方面，严重受到存量市场特征的影响。昨天大跃进的军工题材今天大比例的分化，这就是昨天给大家说的。但是一日游频繁，就意味着永远又会涌现新的热点。





目前最强的是RECP概念的港口水运，整个板块拉涨3%+，宁波海运、中远海特涨停，中远海发、中远海控也是大涨。这个题材在媒体高度报道之后就是见光死，然后眼瞅着要死绝的时候今天又搞了起来。





大家早盘都看到酿酒板块里面金枫酒业也暴涨起来。古越龙山、金枫酒业涨停，硬扛着把跌停的青青稞给拉了回来。这两只黄酒暴涨的本质也是RECP。因为日本人不喝中国的白酒，但喝中国的黄酒，而根据RCEP协议，黄酒的关税要逐步下调至零关税。





所以今天市场基本上就是周期和RECP的炒作。这与昨天又是完全不同。





眼下的市场实际上真的是热点切换过于频繁。现在流行的模式就是不管老龙，全弄新龙，RECP不会管你连云港连续二天大跌，中远海特逆势拉涨带动板块。宏创控股也不会在乎金浦钛业的跌停，金枫酒业早上也不在乎青青稞业的跌停，青青稞酒前面也不在乎金徽酒的跌停，金浦钛业前面也不会理你智慧农业的跌停



