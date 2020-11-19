先说消息面。





第一，这是今早比较重要的消息——证监会：退市将不再单纯考察企业盈利性，而是同时注重持续经营能力。





不少朋友看到早盘的这个消息了哈，反响比较大。当然了，客观说，这对于很多通过卖房子来保壳的公司来说毫无疑问是个噩耗。另外，我估么着獐子岛这种诈骗型企业也基本上走到头了。长期来说，毫无疑问是一个利好。长期来说，这种操作变相会继续倒逼资金关注价值型品种。因此核心资产的牛市我们认为是刚刚开始。所以某些A股的板块享受长期高溢价，长期高关注和保持长期高位，就是历史的必然。这一点希望某些国内的媒体也能够赶紧有所觉悟。





但投资很难是一个长期、持续客观的事情，需要注意一点的是——言退市必是利好。这是传统的散户心态。因为所有人幻想的都是——退的是别人的市，我买不到的。





但看多了A股的神操作，你会发现，新的所谓持续经营能力，是一个无法量化界定的指标。而对于A股的监管而言，一旦出现无法量化的问题，比如什么叫过度投机，就极有可能会出现神操作。换句话说，未来的退市机制，如果真的马力全开，保不齐会出现某些上市公司的突然死亡。所谓暴毙。实际上对于散户而言，你闭着眼睛买，过去还知道规避ST，现在不看盈利，结果很可能是踩雷的人更多。





所以，未来随着政策的推进和落地，对于选股的要求会更高。









第二，国盛证券：国防军工行业将进入3年爆发增长期





军工股今天突然走出暴涨，消息面能看到两个消息刺激。其一就是国盛的这篇研报，怒吹军工——面对军工产业未来至少7年的放量建设时期，而且11-12月将进入军工订单密集释放期。大量军工股都是旱地拔葱。但这样的异动难道真的是券商一篇研报就能吹出来的？国内机构行研每天不计其数，卖方唱多者多如牛毛，要是画饼有用，A股早就上万点了。所以反而不排除另一个传闻成了导火索。





今天中午传出消息——传湾湾一架F16起飞后失联。且厦门机场大量飞机延误，网传疑似台F16投诚。当然了，可信度并不高。第一飞机从台湾东部海域消失，真的投诚意味着要穿越台湾上空。另外厦门对面就是金门，两者直线距离不到2公里，而且金门岛上还部署有防空导弹，一旦发现有飞机企图“起义”到大陆，则必然会第一时间就将其击落，所以即使是台湾飞机要“起义”，起码也要选择一个避开台防空火力圈的地方，而不是一头撞上去。





个人认为八成是事故，毕竟90年代以来，台伪空军是对岸最反动的军队集体，投诚的可能性比蔡省长通电和平统一的概率还低。





所以到底是真是假还要看进一步的消息跟进。对于军工股也一样，明显的存量市场中眼下这种短平快的风格下，盲目的追卖方研报，很容易吐血的。









第三，哈尔滨住建局回应稳楼市政策：内容属实 过几天正式发布





今日，有媒体报道称，哈尔滨将出台包括鼓励房企降价等14条具体扶持措施稳楼市。哈尔滨市住建局相关工作人员回应称“政策内容属实，现在在预热，过几天会正式对外发布”。





楼市的风向转换目前看是一个板上钉钉的。从深圳的农用地转为建设用地审批下放，到恒大事件，到此次东北方面的表态。很明显意味着地产的高热时代终结。这对于A股而言，长期看是毫无疑问的利好。观点嘛，还是资金池的问题，不再赘述。









总的来说，消息面利好频频。但从盘面上看，我认为市场没有真正反馈消息面的支持。抛开军工的异动之外，仅指数而言，市场还是围绕关键点位的反弹。这一点尤其集中在创业板指数上。创业板今天的低位，本身就是强支撑，如果想要继续保持宽幅震荡那么这就应该作为短期低点，否则重心继续下移，走势的判定就会变得尴尬。沪指的低点本质上也是在短线支撑位反复盘整之后拉起来。





与指数的反弹相比，成交量创指仅微微放大，沪指甚至缩量，两市成交减少到7743亿，比昨天少了近500亿，创出本周新低。这两个信号都不能给太强的判定。





板块方面继续反复横跳——前几天强势的周期股，全线回调，特别是有机硅概念，全线大跌。汽车股也是暴跌，龙头长安汽车一度跌停。反倒是调整许久的军工股，前面说了，今天突然全线大涨。当前的A股，就是指数看着安全，热点天天切换。这种走势，好看不好做。



