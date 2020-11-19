早盘的消息面两个重要声音。





一个是郭主席讲：打好防范化解金融风险攻坚战 推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平。

另一个是证监会：退市将不再单纯考察企业盈利性 而是同时注重持续经营能力。





不少人认为是重磅利好。





我觉得大家要注意两个问题。





第一是A股的养老金魔咒。毕竟是人民的钱，国家的钱，不能亏吧。尤其是原本缺口就这么大，再亏了还了得？所以看上去绑定了养老金A股就跌不得。但实际上是每次喊道养老金入市，A股都先提前跌一波给养老金砸坑。这特么就很蛋疼。





第二是言退市必是利好。这是传统的散户心态。看多了A股的神操作，你会发现，新的所谓持续经营能力，是一个无法量化界定的指标。而对于A股的监管而言，一旦出现无法量化的问题，比如什么叫过度投机，就极有可能会出现神操作。换句话说，未来的退市机制，如果真的马力全开，保不齐会出现某些上市公司的突然死亡。所谓暴毙。实际上对于散户而言，你闭着眼睛买，过去还知道规避ST，现在不看盈利，结果很可能是踩雷的人更多。





当然，对于长期而言，这种操作，变相会继续倒逼资金关注价值型品种。因此核心资产的牛市我们认为是刚刚开始。所以某些A股的板块享受长期高溢价，长期高关注和长期高位，就是历史的必然。这一点希望某些国内的媒体也能够赶紧有所觉悟。





最后，回到今天的市场。我觉得还是弱震荡为主。热门人气题材被媒体集中报道后，基本上都是见光死！一个板块尝试爬起来，另一个板块马上死给你看，这是资金面堪忧的表现。如果做不到提前潜伏，或者第一时间上车，就等等回调反抽的机会（比如今天的朗姿股份），切忌在最亢奋的时候去追！！





技术上看，创业板的反弹没什么说服力。因为早盘这个盘中低点的位置很重要了，如果想要继续保持宽幅震荡那么这就应该作为短期低点，否则重心继续下移，走势的判定就会变得尴尬





相对而言，沪指的战略纵深要大很多，短期围绕支撑位进行震荡，这个位置也能起，但是即便下去了也仍然有空间



