消息面比较魔幻，尤其是围绕着几乎坐稳了总统宝座的拜登同学——印度新德里电视台消息，印度总理莫迪当地时间17日与美国“当选总统”拜登进行了电话会谈，除祝贺后者“获胜”，莫迪还重申印度对与美国战略伙伴关系的坚定承诺。这事儿魔幻在于，紧随其后的今天，印媒突然信心爆棚，大篇幅报道此事，并且宣称：预计拜登将支持印度入常





咖喱入常这事儿，算是一个近些年持续在上演的闹剧。其实想要加入常任理事国的，不光是咖喱这一家自我感觉良好的品种。





像印度、巴西、德国、日本，这几个区域强国在04年就成立了个联盟叫G4（Group of 4，四国联盟）：这个组织的目的就是互相支持谋求入常。这四个国家在人口、经济、军事力量、面积等方面各有优势。但是为什么要联盟呢？因为，一个人单打独斗太显眼，尤其是这几位在非常任理事国家里也没有特别显得鹤立鸡群





于是，组团打团战之后，2005年联合国开会谈改革，G4的成立就是为了这次会议，当时G4估计觉得自己还不够分量，打法是拉上两个非洲国家一起入常，这样以谋求非洲大陆的支持，结果非盟自己谈不拢，埃及、尼日利亚、南非都要当扛把子，05年常任理事国改革就没成。





之后G4的策略变过几次，比如2017年G4同意如果能入常，可以在一段时间（15年）放弃否决权。当然了，现在看显然是并没有得到通过。





其实关注国际局势的，大概能够看到，目前对于G4中的4个国家，各国目前的态度是：





巴西：英中法俄表示过支持，一堆拉美国家（阿根廷、墨西哥、哥伦比亚）反对





印度：英法俄美表示过支持，中国的最近一次相关表态是在日本不入常的情况下支持印度，巴基斯坦反对





日本：英法美支持，中俄明确反对，此外韩朝反对





德国：五常没有明确反对的，但一堆欧洲国家（荷兰、西班牙、意大利等）反对





有人支持就有人反对，于是，更早于G4联盟，在1995国际上就诞生了另外一个运动（并非一个紧密的组织）叫做团结谋共识





团结谋共识有个花名叫咖啡俱乐部，据说是因为该运动是各国代表一天到晚在咖啡间唠嗑唠出来的，其当前的目的就是要阻止G4入常，目前一共有大约50个国家参加，领导者主要有5个国家，意大利、韩国、墨西哥、阿根廷、巴基斯坦，所谓邻居是冤家，看就能猜得出来这5个国家分别反对谁。





咖啡俱乐部成立最早的目的是为了防止常任理事国数量的扩张，估计后来因为就G4闹入常闹得最凶就慢慢变成针对G4了。其各个时期的领导者也不固定，反正谁有空谁上，埃及、加拿大、哥伦比亚、西班牙、土耳其等区域强国都曾经当过带头的。





咖啡俱乐部也有自己的诉求，并且这些诉求也在随着时间变化，比如增加非常的任期时间，将非常分配给一个地区（若干国家）而非一个单独的国家等等，他们目前的诉求好像希望是将非常任理事国从10个增加到20个。除了G4和咖啡俱乐部，其他各国和利益集团也都各有自己的想法，并且这些想法也在随着时间不断的变化





所以，咖喱的自娱自乐，听听就算了。





回到行情，今天是权重唱戏，创业板杀跌。





银行、保险护盘托起沪指；周期股昨天分歧，今天化工股爆发，有机硅、草甘膦、染料等概念大涨。白酒股普遍调整，金徽酒跌停，只剩下青青稞酒涨停。啤酒、红酒等齐跌。酒类高位巨震筹码加速分散，这回可以踏踏实实等低位了，是好事。





欧普康视、康龙化成、药明康德等医药股暴跌，前几天强势的医疗美容概念也大跌，是拖累创业板指的主力。









包括创业板的核心高位股爱尔眼科放量大跌5%。这些品种，他们的有个共同的点就是前期炸。涨幅涨得太多。这些高位价值核心大白马股，经过这轮杀估值的下跌后，投资机会就会陆续出现，现在短期要远离高位滞涨一些有补跌风险的白马股。机构筹码松动，有时操作手法比散户还差劲。









另外，港口航运、冷链物流等前几天强势板块也回调。今天两市成交8217亿，小幅缩量。









现在的市场，还是指数区间震荡，而题材热点快速轮动的状态。因此操作上，切忌追高，还是逢回调布局是比较靠谱的思路。



