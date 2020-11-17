有网友说:现在的股市像有精神撕裂一样。人家美国基本面都那样坏了，股市却还在极度亢奋呢！我们经济基础这么牢靠！今年唯一一个正增长的国家！股市却还在水深火热中！





反映在盘面上，基本上大家都能够看出，市场这几天几乎就是在做反复横跳。白酒和科技的大幅度跷跷板把好端端一个市场搞得像精神分裂一样。





非要归因的话，我认为内外两个因素是下跌的核心。





首先是源自于两个板块自身的问题。对于白酒来说，大家都明白，估值过高，尤其对于部分近期被点名的品种，库存的问题开始逐步被暴露出来，因此围绕价值做波动是比较合理的。





科技而言，本轮调整幅度最大的，集中在消费电子领域。这一波调整最猛烈的属苹果龙头，立讯和歌尔，在这一波调整中，下跌幅度都在30%以上。而造成这种大幅度下跌，甚至最终拉垮整个科技行业的核心，我们认为出在苹果本身。





从近期市场流传的一份纪要显示，苹果为节省成本，将Airpods的交货方式由空运变为了海运，导致存货在途时间变长，另外近期歌尔股份Airpods的产能利用率有所下降。二级市场的担忧可能有以下两点原因。





首先是存货的积压。2020年三季度末，歌尔股份的存货高达122.6亿元，相比上年同期增长近150%。相应的，其存货周转率也从2019第三季度的4.75下降到3.26。这一指标接近近年来的最低水平。与此同时，立讯精密的存货周转率从4.08下降到3.87。





不过，歌尔股份的三季报早在10月23日就已发出，市场仅因为存货高企就出现资金抛售，仅用后知后觉无法完全解释这一点。我们认为，产能利用率下降或许是市场担心的另一大原因。产能用率下降主要是苹果方面暂时放缓了Airpods的下单速度。





自苹果2016年推出Airpods以来，销量一直处于增长状态，2019年苹果Airpods的销量为6000万副，预计2020年将达到9000万副，相当于50%的增速。反映在业绩端，2020年前三季度立讯精密和歌尔股份的营收分别增长57.3%和43.9%，Airpods贡献的业绩增长功不可没。





但Airpods要维持2020年50%的增速恐怕有难度。Counterpoint Research数据显示，苹果AirPods本身的市场份额正在下降，从2019年的近50％下降到近期公布数据中的35％左右。随着真无线耳机的普及，越来越多的品牌推出各种价位的真无线耳机，许多产品的价格在30至50美元之间，大量竞争对手，正凭借更具性价比的优势，在不断抢占市场份额。





目前市场给予立讯精密和歌尔股份的市盈率（TTM）分别为57倍和55倍，这隐含着市场对这两家公司未来几年的极高的增长预期。而产能利用率的下降无疑是向市场宣布，这一高增长性恐怕不可持续。





而既然问题的核心在于苹果产品自身，那么就很好的能够理解为什么市场的下跌，最终以几乎全数科技股尤其是消费电子的普跌作为兑现而非上述龙头的个人行为。





而在这种背景下，我们今天看到了最终创业板以几乎单日跌超3%的大幅度快速下挫兑现利空。





但另一方面，产业增速放缓能够解释下跌，却无法解释跷跷板的反复横跳。对于这一点，尤其是白酒今天尾盘的大幅度跳水我们认为还是资金对于近期监管风格的逆向规避。尤其是对于短期过热的品种，直接选择出货，这实际上是科技、白酒这两个高热品种中资金高速腾挪的一个重要原因。



