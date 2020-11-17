在连续的大幅度调仓之后，市场风格终于因事件性驱动而开始大幅度转向。





先是辉瑞疫苗，然后是Moderna疫苗，美国医药大厂不断的释放惊喜，为新冠病毒敲响丧钟，助长经济复苏预期，尤其昨晚公布的新疫苗，按照公布的效果（有效率94%）更好与康辉疫苗，并且保存也不再需要极低温环境。也催化了股市的风格转化！





疫苗+冷链遭遇重挫，与此同时科技股反弹戛然而止，反而在疫苗的刺激下，经济复苏预期好转，沉寂多年的周期股开始变得热火朝天，顺周期涨价题材部分品种短线还在冲高。今天周期的涨势开始蔓延至地产、工程等中游行业





同时受到滴滴方面自动驾驶的消息刺激，汽车类品种再一次走出大爆发。但与新兴品种相比，创业板这走势太不正常了，早盘大幅度下跌，跌超2.5%。半导体、消费电子为首的科技股带头杀跌





这种下跌，目前看，最大的可能是与消息面的苹果产业链有关。





此次下跌原因之一或许与市场上流传的一份调研纪要有关。调研纪要指出，苹果为节省成本，将Airpods的交货方式由空运变为了海运，导致存货在途时间变长。与之对应，近期作为苹果龙头，歌尔股份Airpods的产能利用率也确实有所下降。





二级市场的担忧可能有以下两点原因。





首先是存货的积压。2020年三季度末，歌尔股份的存货高达122.6亿元，相比上年同期增长近150%。相应的，其存货周转率也从2019第三季度的4.75下降到3.26。这一指标接近近年来的最低水平。与此同时，立讯精密的存货周转率从4.08下降到3.87





会议纪要中透露的产能利用率下降或许是市场担心的另一大原因。会议纪要中指出，产能用率下降主要是苹果方面暂时放缓了Airpods的下单速度。





自苹果2016年推出Airpods以来，销量一直处于增长状态，2019年苹果Airpods的销量为6000万副，预计2020年将达到9000万副，相当于50%的增速。反映在业绩端，2020年前三季度立讯精密和歌尔股份的营收分别增长57.3%和43.9%，Airpods贡献的业绩增长功不可没。





但Airpods要维持2020年50%的增速恐怕有难度。Counterpoint Research数据显示，苹果AirPods本身的市场份额正在下降，从2019年的近50％下降到近期公布数据中的35％左右。随着真无线耳机的普及，越来越多的品牌推出各种价位的真无线耳机，许多产品的价格在30至50美元之间，大量竞争对手，正凭借更具性价比的优势，在不断抢占市场份额。





目前市场给予立讯精密和歌尔股份的市盈率（TTM）分别为57倍和55倍，这隐含着市场对这两家公司未来几年的极高的增长预期。而产能利用率的下降无疑是向市场宣布，这一高增长性恐怕不可持续。



