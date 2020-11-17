创业板大崩的利空找到了(2020-11-17 11:44:47)
在连续的大幅度调仓之后，市场风格终于因事件性驱动而开始大幅度转向。
先是辉瑞疫苗，然后是Moderna疫苗，美国医药大厂不断的释放惊喜，为新冠病毒敲响丧钟，助长经济复苏预期，尤其昨晚公布的新疫苗，按照公布的效果（有效率94%）更好与康辉疫苗，并且保存也不再需要极低温环境。也催化了股市的风格转化！
疫苗+冷链遭遇重挫，与此同时科技股反弹戛然而止，反而在疫苗的刺激下，经济复苏预期好转，沉寂多年的周期股开始变得热火朝天，顺周期涨价题材部分品种短线还在冲高。今天周期的涨势开始蔓延至地产、工程等中游行业
同时受到滴滴方面自动驾驶的消息刺激，汽车类品种再一次走出大爆发。但与新兴品种相比，创业板这走势太不正常了，早盘大幅度下跌，跌超2.5%。半导体、消费电子为首的科技股带头杀跌
这种下跌，目前看，最大的可能是与消息面的苹果产业链有关。
此次下跌原因之一或许与市场上流传的一份调研纪要有关。调研纪要指出，苹果为节省成本，将Airpods的交货方式由空运变为了海运，导致存货在途时间变长。与之对应，近期作为苹果龙头，歌尔股份Airpods的产能利用率也确实有所下降。
二级市场的担忧可能有以下两点原因。
首先是存货的积压。2020年三季度末，歌尔股份的存货高达122.6亿元，相比上年同期增长近150%。相应的，其存货周转率也从2019第三季度的4.75下降到3.26。这一指标接近近年来的最低水平。与此同时，立讯精密的存货周转率从4.08下降到3.87
会议纪要中透露的产能利用率下降或许是市场担心的另一大原因。会议纪要中指出，产能用率下降主要是苹果方面暂时放缓了Airpods的下单速度。
自苹果2016年推出Airpods以来，销量一直处于增长状态，2019年苹果Airpods的销量为6000万副，预计2020年将达到9000万副，相当于50%的增速。反映在业绩端，2020年前三季度立讯精密和歌尔股份的营收分别增长57.3%和43.9%，Airpods贡献的业绩增长功不可没。
但Airpods要维持2020年50%的增速恐怕有难度。Counterpoint Research数据显示，苹果AirPods本身的市场份额正在下降，从2019年的近50％下降到近期公布数据中的35％左右。随着真无线耳机的普及，越来越多的品牌推出各种价位的真无线耳机，许多产品的价格在30至50美元之间，大量竞争对手，正凭借更具性价比的优势，在不断抢占市场份额。
目前市场给予立讯精密和歌尔股份的市盈率（TTM）分别为57倍和55倍，这隐含着市场对这两家公司未来几年的极高的增长预期。而产能利用率的下降无疑是向市场宣布，这一高增长性恐怕不可持续。
而歌儿和立讯所面临的状况或许会成为整个消费电子处境的一个缩影。在这个背景下，也成为了创业板大幅度杀跌的核心原因。
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