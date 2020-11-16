中日韩等 15 国正式签署区域全面经济伙伴关系协定，RCEP这事儿很多朋友关注，很多朋友没搞明白怎么回事。





简单来说，就是一个涵盖15国的自贸协定，只不过这个协定的谈判时间太长了，而签署的时间点，恰逢美国挑起的全球长达两年的贸易摩擦之后，因此大家给予了极高的关注度。





从我个人的角度而言，RCEP最大的意义并不是促进经济发展，而是扼杀美元霸权。





当中日韩三国达成一致成立自贸区时，就可以逐步抛弃美元改为本币交易，甚至改为使用“亚元”进行交易，这样，就把美元从一个巨大的市场中抛弃了，美元霸权地位不保。目前世界上除了欧洲使用欧元，中俄本币交易，中国正在努力与他国实现本币交易，如伊朗在遭受制裁期间使用人民币进行石油交易，还有东南亚一些国家人民币也可以小范围内流通。但这对于给予美帝的美元霸权致命一击是不够的。





中日韩三国自贸区的谈判实际上很早就开始了，但是美帝一直在阻挠，通过钓鱼岛、萨德等各种事件挑拨三边关系。而现在，美帝经过新冠和大选两次“危机”（实际上不止两个，比如“黑命贵”事件引起的一系列事件，还有川皇在位期间恣意消费美帝的威信各种退群坑队友）现在真的是“趁你病要你命”的时候。





很多朋友看RCEP的进程，说是随着印度退群终于完成了，说实话印度进来其实是不明智的，因为印度是以农业和第三产业为主的，工业水平落后。本身生产能力跟中日韩完全没法比，如果实现自贸通商，很可能沦为单纯的资源输出国，然后被中日韩各种倾销工业产品，造成巨大的贸易逆差。





总的来说，RCEP在这个时间点的签署拔高一点看有着特殊的意义——这是在冷战之后全人类面临的最严峻的危机之中，在美国因各种原因，错误的预估形式以及其霸权严重挫败于疫情之后，中国又恰恰展现了极端高效的大国形象之后，所签署的一份中国深度参与的合作协定。或许我们就是在见证历史也未可知哦。





当然，也是受到RCEP的利好影响，今天整个亚太市场，基本上是满堂红的走势。





不过就A股而言，周一市场反弹幅度尚可，但整体人气上看并不突出。受到消息面影响最大的，像RCEP，以及首批etf上市利好的科创板，都是高开低走。技术上看，沪指和创业板的走势，更像是回踩短线支撑之后的反弹，量能上两市成交额约8000亿元，北向资金净买入约24亿元，虽然北上资金结束了上周的连续流出态势，但也并没有太明显的突出表现。





今天市场整体表现最强的，还是周期股，钛白粉、有色、化工、煤炭等周期股全线爆发，超过20只周期品种收盘强势涨停！让很多朋友对于周期的后市又有点蠢蠢欲动。





我觉得大家下手之前还是要从深层逻辑出发。尤其很多朋友看周期直接对标的是2017年的行情。但从根本来说，本轮周期的启动，源于经济复苏的预期之下，部分的原材料开始涨价。这一预期上周已经有一部分开始炒作，今天全线爆发，有点高潮的意思。





但我认为大家要注意，这次跟2017年行情存在本质不同，17年的爆点是供给侧改革，当时是供给侧剧烈收缩，导致钢铁煤炭等价格飞涨；而当前，只是经济在复苏，涨价的空间不会很大。所以从股市的角度来看，炒作的空间肯定不能跟2017年相提并论！





最后，上周被嘲讽出水来的白酒，今天再一次全面爆发。大快人心！