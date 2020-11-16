目前看，周一最大的好消息是——信用债大面积违约潮的到来，对于A股的实际影响，确实是有限。





上周信用债市场一片腥风血雨，尤其是信用债彻底崩塌，在城投债信仰破灭之后，“AAA信仰也碎了一地”。永煤、紫光违约，包商直接宣布二级债减记就是一分不还归0，天齐锂业公告有不能偿还大额到期债务本息的风险。周末讨论很热闹，券商作为市场天然最为乐观的机构，安慰大家没啥大事儿，淡定，不会出现违约潮，监管不允许。





城投信仰会不会破？不知道，但国企债券也不能闭眼瞎买了。信用债这个事儿，可能进一步强化市场对流动性收紧的担忧，对一些高估值的白马有冲击。大部分白马并没有茅台的命，但是在充裕资金裹挟之下，他们也患上了过高估值的病。有病，得治。





前财长楼继伟说了，现在我们到了研究宽松货币退出的时候。他说了不一定算数，毕竟是前任了，不是现任，但市场慢慢有预期了，晚一点早一点总会来。





说白了就是，过去国企债、地方债，都默认有政府兜底，不会违约，资金都不考虑风险，随便投资这些债券，让那些烂企业该死的不死，地方政府也是瞎借钱、乱花钱。打破刚性兑付，就是要让那些经营不善的企业该死的就死掉，地方政府也要有约束。





这样才能让资金和资源，去到真正有效率的地方。对于股市来说，是短空长多。





证券时报头版评论：信用债市场强震颠覆躺着赚钱的好日子！连债券都不安全了，都有风险了，那股市的风险也就相对降低了，会刺激一部分资金从债市转向股市。





早盘从板块上来看，早盘两市分化，RCEP概念大涨，钛白粉、有色、化工、煤炭等周期股全线爆发，沪指沪指震荡走高；新能源汽车、半导体、消费电子等一度跳水，创业板指最大跌1%，随后反弹翻红；截至午间收盘，上证指数涨0.97%，创业板指涨0.43%，深证成指涨0.5%。两市半天成交4946亿，北向资金净流入22亿。



