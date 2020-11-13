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关键点位仍然压制市场人气

(2020-11-13 11:44:16)
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一根大阳线，四根阴线玩了一周，沪指创业板指都走到了重要均线位置，这里做个小T还是可以的。目前创业板已经翻红，而主板是因为白酒和保险的杀跌导致了还绿的。

隔夜消息面，金徽酒晚间公告，公司股票近期涨幅较大，10月9日至11月12日累计涨204.47%，市盈率超过百倍，明显高于同行平均市盈率，注意投资风险。13天11板智慧农业公告澄清，公司“债务重组顺利完成”系传闻，现在仍在重组期内，各项工作仍在有序推进；此外，两连板的路通视信也发布风险提示。

早间中金发布公告，对白酒继续落井下石。记得上一次集体炮轰白酒，是在7月中旬对于茅台的围剿。之后茅台大跌，整个市场结束上涨，但又是随后，茅台止跌之后直接新高。其实从历史上看，白酒的历次调整都是如此。

围绕价值的价格波动是合理的，讨论某一时刻的高估低估和过热也无不可。但是非要把价格波动赋予某种原罪，这就搞笑了。这几天一堆自媒体叫嚣白酒不死牛市不起，好像A股这么多年起不来，就是白酒搞坏了市场风气？究竟是白酒I了你家OP还是白酒割了你家韭菜？

都是荒年，你不能因为邻居家多一碗小米粥就觉得——干死邻居所有人都能吃饱

矛盾的根源是为什么A股是这个揍性，究竟是什么原因导致了市场是这个揍性，是制度、是流动性、是内资机构还是上市公司整体质量不行？而不是把一个市场的问题指向某个行业并认为其为原罪

A股的改革历史就是无数次在类似问题上折跟头的历史。你觉得是游资的错、觉得是妖股的错，觉得是投机的错，觉得是某个行业的错。然后打死了游资，干掉了妖股，抹黑了行业，结果呢？不也就是个慢吗

算了，还是说行情吧。

盘中异动的板块还有军工，中航飞机一度脉冲冲击7%，航天电器、航天发展、贵研铂业等纷纷跟涨。半导体板块盘中也具有资金关注，立昂微涨停，斯达半导、新洁能、雅克科技、台基股份等跟涨。这几个板块，多头主力有意拉升用来带动市场人气，但跟风的力度不强，短期的高度也不宜看太高。热点乱换速度较快之下，对于低位的优质潜力品种，耐心跟随主力！

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