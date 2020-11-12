







市场大幅降温，成交量萎缩到7081亿，比昨天少了1600亿。向上突破未果之后，市场选择了震荡调整。





叠加上昨天的创业板大跌，导致市场人气惨淡，周三一度形成了局部股灾的情况下，今天资金几乎都在撤退或观望。





板块方面旅游午后大幅度上涨，另外港口股直线暴涨，炒的是本周日签署RCEP的预期。一旦签署协议，东盟十国，加上中日韩澳新5国，就将成为全球最大的自贸区（印度退缩，不然是16国）。之前中日韩自贸区推进多年，都被美国阻挠，这次签署RCEP之后，中日韩之间等于就直接是自贸区了。所以今天港口股中领涨的，就是中日韩那一边的港口，连云港带头涨停。





而昨天领跑的周期股，除了铝业个别个股，其余的一律闷杀。昨天我们也说过，周期股的持续是要有量能东风和足够的赚钱效应打底。至少这几轮牛市，我们看周期的大行情，很少有独立于趋势之外的走势。这一点很重要——周期往往都是从属于宏观的产物，而宏观转暖的预期往往都会县催生整体市场的趋势上行。因此周期股很难独立于行情肚子存活。





相比之下，最猛的还是白酒，看看板块指数走得，甩股指好几条街，最近涨得猛的都是以金徽酒为代表的三四线白酒，头部的茅五泸相对很淡定。拿金徽酒来说，今年业绩无论是同比，还是单季度环比，都没有特别出彩。真要说什么利好？除了郭广昌的入驻有一定想象空间，更多的我看只能说是白酒板块整体强势加上金徽酒有一个特点，前十大股东占了75%流通股份。客观的说，不需要多少钱就能拉动





金徽酒疯狂4连板，10月以来累计暴涨204%，动态PE高达130倍，比科技股还要贵！





这也难怪这两天流行的段子——中国只需要两种科技，一种是酱香型科技，一种是浓香型科技。





就跟前段时间疯狂抱团新能源汽车一样，现在又是疯狂抱团白酒，看啥时候会戛然而止吧……





当然了，很多人说，资金越是抱团白酒，其它板块越没人气。于是我们也看到无数声音在喊——白酒不死行情不起。似乎白酒企业已经成为A股的一种原罪。





要我说句大实话，我认为大家的逻辑搞错了。





难道不是因为A股本身市场的畸形，才催生出了如此高度抱团的炒作模式吗？把一个市场的、资金的、机构的、制度性的问题，归因于一个行业的原罪？这样的思考模式，最终只能导致A股永远在一个小黑屋到另一个小黑屋之间徘徊。





宰了一个白酒板块，换不来A股的牛市。这就好比当年强监管疯狂斩杀妖股，好比前不久对于创业板20%的疯狂压制一样，打掉一个A股的热门，换来了市场的整体繁荣吗？没有。





我们希望看到的，是一个有价值的都应该被发现的有效市场。这样的市场首先应该是一个交投足够活跃，人气足够旺盛，量能足以与40万亿体量匹配的市场。





这样的市场，永远不会因为对某些——甚至很难说并非不合理的——炒作的一刀切的管辖而到来。





这样的市场，只会在足够包容以及足够的赚钱效应，以及足够的资金引流和足够的优质公司的共同引导下，逐步到来。





所以，自媒体喊白酒兴邦，喊白酒不死牛市不起，究竟是为了赚取廉价的流量，是为了博眼球，还是真正为了健康的市场环境？





究竟是什么导致了A股的举步维艰？难道真的只是因为一个白酒？？？





所以大家，请永远看清楚自己真正想要什么！