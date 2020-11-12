仍然是受到外盘影响比较大，昨天市场不及预期回落，今日市场整体平开，科技板块受美股影响高开，市场分化还是非常的明显。





创业板截止午盘还是红盘，但K线上也是回落的假阴线了。个股层面，分化非常明显。





昨天领跑的周期品种，除了铝业个别个股，其余的一律闷杀。昨天我们也说过，周期股的持续是要有量能东风和足够的赚钱效应打底。至少这几轮牛市，我们看周期的大行情，很少有独立于趋势之外的走势。这一点很重要——周期往往都是从属于宏观的产物，而宏观转暖的预期往往都会县催生整体市场的趋势上行。因此周期股很难独立于行情肚子存活。





与之相比，昨天强势的智慧农业带出来的乡村振兴路通视信二连板，正源股份一字板，金微酒带出来的青青棵酒二连板，莫高股份烂板。白酒相对还是比较强，，根本停不下来，双十一据说白酒都不打折，就是这么硬看来，A股的终极目标是全民喝酒？





除此之外，家电、汽车这类消费品种也在持续上涨，昨天比亚迪猛跳一下，今天大幅度反抽，这是高位趋势股的习惯，倒驴不倒架。





水产一度大幅度上涨，另外港口股直线暴涨，炒的是本周日签署RCEP的预期。一旦签署协议，东盟十国，加上中日韩澳新5国，就将成为全球最大的自贸区（印度退缩，不然是16国）。之前中日韩自贸区推进多年，都被美国阻挠，这次签署RCEP之后，中日韩之间等于就直接是自贸区了。所以今天港口股中领涨的，就是中日韩那一边的港口，连云港带头涨停。



