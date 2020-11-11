华为以1000亿打包出售荣耀的事件真的是一波三折。





早上神州数码公告回应称未与华为就荣耀出售一事达成任何协议。晚一点又传出TCL将成为参与收购方。后者还有点欲语还休的讲——今明两天或发公告回应市场传闻。





当然，以A股的调性，大家都懂得——辟谣基本上就是真的。于是tcl盘中一度直线暴涨，一分钟股价拉高7%。而神州数码则是硬扛着“辟谣”盘中再度打板。





华为这件事情，其实看上去还是蛮伤感。讲讲荣耀这个系列。





从华为的调性来说，荣耀或许从来都不是一个最优选择，毕竟以低价竞争最终往往会让商品背后的品牌价值陷入很尴尬的境遇。然而即便如此，荣耀作为华为的非高端产品线，仍然创下了市场的小奇迹。





荣耀诞生于2013年12月16日，在其问世以前，这个赛道已经挤满了小米、锤子、小辣椒、努比亚、天语等选手，在其问世以后，又出现了一加、乐视、360等玩家。据不完全统计，高峰时，国内知名的、不知名的互联网手机不少于20个，幕后的巨头则涉及雷军、马云、贾跃亭、周鸿祎等。





在这个前有狼后有虎的背景下，毫无互联网经验的荣耀硬是杀出了一条血路，仅仅用了两年多时间，就在2017年以5450万台的销量、789亿元销售额，登上中国互联网手机第一的宝座。





而今天，华为选择打包出售这个产品系，毫无疑问还是与海外的因素有直接关系。





大家都知道，由于受美国禁令的限制，麒麟 9000 芯片 9 月 15 日后已经暂时停止生产，数量有限。目前华为 Mate 40 系列搭载麒麟 9000 系列处理器，再加上已经曝光的 MateX2 折叠屏手机和 MatePad Pro 平板新品也是麒麟9000处理器，这么一来留给荣耀的就所剩无几。





回过头来看，后知后觉，荣耀已经将近三个月没有发布新机了，上半年已经入网的荣耀X10Pro（搭载麒麟985）至今也没有发布。这一系列的蛰伏，极有可能是在为Mate系的高端机型让路。





而在短期内仍然可以预见的将持续受到供应链压制的背景下，华为选择这个时间点打包出售荣耀，或许也是有着——“相濡以沫，不如相忘于江湖”的酸楚。





毕竟，华为此时卖掉荣耀，一方面荣耀可以作为独立公司争取美国芯片厂商的供货；另外一方面华为也能回笼更多资金度过艰难时期，或者在研发方面投入更多资金。





这不能叫双赢，只能感叹于壮士断腕的决心。





回到盘面上来，今日两市调整，上证指数跌0.53%，创业板指跌3.31%，深证成指跌1.95%。两市全天成交8696亿，北向资金全天实际净卖出9.3亿元。





成交量再一次萎缩我觉得正常，和咱们之前讲过的一样，大家一定要对慢牛有觉悟。毕竟领导们看重的是慢，和咱们看重的牛市有差别的。





板块方面，科技股、新能源汽车、医药，是今天砸创业板指的主力。这些品种，都是今年或者近期的强势方向，这意味着资金开始大比例的调仓动作。具体来看：





近期科技股反弹的先锋——韦尔股份直接砸跌停，新能源汽车龙头比亚迪尾盘也一度跌停、成交超138亿，宁德时代跌5.67%，智飞生物大跌6.59%。新能源汽车是近几个月持续暴涨的板块，获利盘巨大，今天比亚迪跌停，意味着新能源汽车在继续被资金大幅抛售；与此同时，医药股也是今年以来涨幅巨大、获利盘巨大，近期也是集体被抛售。





与之对应，反而周期股迎来上涨，煤炭、水泥、建材、铜、铝等，获得资金的持续流入。这些周期股的持续性目前不好说，但至少能看到经济复苏的主线开始逐步活跃，这与昨天的旅游酒店多少有一点如出一辙。





总的来说，近期市场加大了调仓换股的力度。大家一定要调整好心态。A股的趋势目前看没有问题，但节奏上上涨的周期会被大幅度的拉长，也就是震荡盘整将成为常态。一直说投资主要是修心，现在看，接下来的真的是考验修行的时刻。



