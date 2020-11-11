早盘两市分化明显，成交萎缩到5366亿，预计今天不足9000亿。整体市场感觉还是在两步一回头两步一回头的跳探戈。





这种走法我觉得还是两方面考虑。





第一，从A股自身出发，经过了过去一年的调教——到底什么是慢牛，显然成为了资金的共识。这就是我们之前讲过的——领导严重的慢牛和股民期待的慢牛有出入。前者看重的是慢，而后者看重的是牛。因此，月线级别上看，A股毫无疑问仍然处于一轮升势的初期，但既然要慢，那么连续的逼空行情的可操作性就必然要降低。





第二，虽然眼看美国大选趋于尘埃落地。但我们维持之前的观点——不要寄希望于拜登登台后就一改特朗普的对华政策。之前我们发文分析过，抑制中国已经是美国两党的共识。因此在可以预期的明年一月份拜登登台后，很可能反而会呈现一种对华政策的收紧——这很有可能首先体现在民主党最擅长的对华意识形态对抗的层面。





这两个层面的因素，导致了市场的方向不改，但整体的节奏维持在一个相对缓慢的趋势中。









目前四季度最大的看点是实体经济回暖，这个预期下，周期股近期连续上涨，钢铁、煤炭、水泥、建材、铝、铜等齐涨。加之银行股今天逆市上涨护盘。沪指震荡微涨。





港股那边，美团为首的科技股继续暴涨，加上隔夜美股纳指再次大跌，拖累A股科技股，中芯国际等半导体概念延续下杀。前期强势的新能源汽车继续杀跌，金龙汽车跌停，比亚迪跌5%；同样前几天强势的海运股重挫，中远海特一度跌停。医药股大跌，智飞生物暴跌8%，是拖累创业板指的主力，创业板指盘中最大跌2.5%。



