加载中…
个人资料
李飞
李飞 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：132,232,391
  • 关注人气：204,522
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
李飞的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

结构性行情，关注结构性热点

(2020-11-11 12:09:58)
转载
早盘两市分化明显，成交萎缩到5366亿，预计今天不足9000亿。整体市场感觉还是在两步一回头两步一回头的跳探戈。

这种走法我觉得还是两方面考虑。

第一，从A股自身出发，经过了过去一年的调教——到底什么是慢牛，显然成为了资金的共识。这就是我们之前讲过的——领导严重的慢牛和股民期待的慢牛有出入。前者看重的是慢，而后者看重的是牛。因此，月线级别上看，A股毫无疑问仍然处于一轮升势的初期，但既然要慢，那么连续的逼空行情的可操作性就必然要降低。

第二，虽然眼看美国大选趋于尘埃落地。但我们维持之前的观点——不要寄希望于拜登登台后就一改特朗普的对华政策。之前我们发文分析过，抑制中国已经是美国两党的共识。因此在可以预期的明年一月份拜登登台后，很可能反而会呈现一种对华政策的收紧——这很有可能首先体现在民主党最擅长的对华意识形态对抗的层面。

这两个层面的因素，导致了市场的方向不改，但整体的节奏维持在一个相对缓慢的趋势中。

板块来看，酿酒继续大涨，啤酒、白酒、葡萄酒等大消费股齐涨。我们周末在永源财经深度长文解读青啤，再一次很好的踏准节奏，还没看的朋友点击链接。

目前四季度最大的看点是实体经济回暖，这个预期下，周期股近期连续上涨，钢铁、煤炭、水泥、建材、铝、铜等齐涨。加之银行股今天逆市上涨护盘。沪指震荡微涨。

港股那边，美团为首的科技股继续暴涨，加上隔夜美股纳指再次大跌，拖累A股科技股，中芯国际等半导体概念延续下杀。前期强势的新能源汽车继续杀跌，金龙汽车跌停，比亚迪跌5%；同样前几天强势的海运股重挫，中远海特一度跌停。医药股大跌，智飞生物暴跌8%，是拖累创业板指的主力，创业板指盘中最大跌2.5%。

整体来看，市场仍然是结构性行情的特征，我们认为——方向笃定，节奏缓慢。这对于信念和耐心是一个考验。

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有