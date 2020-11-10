辉瑞疫苗的利好成为了全球资本市场最重要的消息面因素





辉瑞和BioNTech宣布，他们联合研制的新冠候选疫苗在第3期临床试验研究的中期分析中取得了重大进展。双盲试验中，在第二次注射后7天，疫苗有效性超过90%，这意味着首次注射28天后就能达到保护效果。效果好于此前预期。辉瑞CEO表示，预计新冠疫苗研究应该会在月底前完成。





受到消息影响，隔夜外盘全面上涨。





给大家简单讲一下吧，第一，90%的疫苗有效性是非常高的数据了，之前美国药监局设立的批准门槛是有效性大于50%，辉瑞和BioNTech自己内部的预期好像是60-70%。90%的有效性，应该说是大超预期。





第二，有很多人拿90%的疫苗有效性和国产的灭活新冠疫苗的100%抗体转阳率比较，这完全是两个概念，没法说哪个比哪个更好。因为接种疫苗形成的抗体是抵御新冠的必要不充分条件，形成的抗体能不能有效的阻止病毒的进一步增殖扩张，还是要具体看临床数据的。所以下一步也很期待国产新冠疫苗的数据。





不过我比较认同沃森生物副董事长的话——中国真正需要疫苗时，国外企业不会给一支。大家回看一下疫情肆虐时，美国怎么拦截所谓欧洲盟友的抗疫物资就知道这绝不是假话。





中国企业必须自强，我们慢一点无所谓，但0和1的差距必须要抹除。





当然，尽管有疫苗的利好，但A股整体的上涨并不明显，一方面，周一我们已经提前透支了涨幅。另一方面，国内疫情早已经得到明显控制，因此不像海外深陷优胜劣汰法则的深渊那么迫切。





不过从今天A股的上涨来看，旅游酒店、原油、运输，本质上也还是对于疫情结束带动相关行业或整体经济复苏的预期炒作。





反观美股也差不多，受辉瑞疫苗消息利好，AMC院线盘前大涨60%。看来美国人民也是快憋疯了。





从国内板块来看，疫苗概念高开低走套人——当然了，又不是自己家生产的。只有拥有康辉疫苗中国市场权益的复星医药涨停，双方在今年3月便签订了相关的合作协议。同时迈瑞医疗暴跌——如果疫情控制了，迈瑞的呼吸机也就不好卖了。检测行业的股也是相应利空。





整体来看，在昨天的爆炸性上涨之后，今天承接不足加上获利盘的兑现，拖累创业板，拖累市场杀跌，具体来看：





同益股份、科隆股份、聚灿光电、友讯达、移为通信、圣邦股份、卓盛微等品种跌幅居前，近期强势的新洁能、立昂微保持高位震荡，主板低价股龙头智慧农业炸板高位大分歧，场内仅仅剩下中远海科一个连板，金融双龙头中金公司和厦门银行也没有扛住，这行情就这样，亢奋次日是最难参与最难做的





不过总的来说，我认为大方向的逻辑是没有问题的。反正就是慢吧，毕竟领导们都喜欢慢——————牛。