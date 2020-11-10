昨天下午欧洲股市大涨，晚上美股大幅高开，很多朋友晚上就睡不着了，觉得今天要一鼓作气奔3400。但是几个问题摆在眼前。





第一，是美股的上涨，有相当程度实际上和昨天日间的A股一样，是对同样源自于周末拜登当选的正面反馈。因此，作为同样利好引发的跨时区的上涨，美股带有明显的补涨属性，而这种属性，原则上不被隔日的A股作为继续上涨的理由，是正常的。





第二，是美股最终出现了冲高回落，这里面，尤其科技股走出回落明显。这实际上成为了对于今天科技品种的第一层压力。





第二，是美国方面传出的疫苗消息，实际上成为了美股走强的一个非常重要的原因之一。而从今天早盘来看，A股在隔日所消化的恰恰是这一则利好。





早盘A股三大指数开盘涨跌不一，创业板表现较为弱势，两市个股涨少跌多，北向资金小幅流入。盘面上，机场航运、景点旅游、生物疫苗板块领涨。盘面上，市场主要炒作的还是石油和旅游板块，一个是原油期货的上涨，一个是源于疫苗出来的受益且前期跌幅深。





本质上说，早盘的这一系列热点，基本上都是对于疫苗研制以及经济复苏的预期，包括原油的上涨，也是源于经济复苏的期待。但是从早盘的市场运行来看也能说明问题——即传统的大权重上涨，并不能引发更好的资金共振。





从整体市场参与者的角度而言，启动超级蓝筹的影响，远不及强者恒强能够带来更大的赚钱效应。





因此，我们认为大家对于短时间的风格转换不需要有太大的反应。市场目前的状态，抱住强势品种的大腿，远比反复横跳能够带来更稳定的盈利预期。



