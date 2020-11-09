两市放量普涨，外资大幅流入200亿，半导体为首科技股涨停潮，创业板最高涨逾3%；券商大涨，中金公司再度涨停，沪指最大涨2%；午后两市小幅回落，时隔近2个月，两市再破万亿大关；截至收盘，上证指数涨1.86%，深证成指涨2.19%，创业板指涨2.96%。沪深300指数、深成指、中小板指均创2015年以来新高！





市场的暴涨，我们认为来自于三方面的共振。





其一，毫无疑问是近期最大的关注点——美国大选的基本尘埃落地。拜登的当选意味着美国当局回归相当传统的建制派主政模式，其政策的不可预知程度将极大地收敛。 事实上，在大洋彼岸的搅屎棍败选下台后，不仅仅是中国，而是全球市场一片涨声，这就是人心所向。先不管新上来的怎么样，送走一个不靠谱的，满嘴跑火车的，到处搞事，不讲信用和规则的，这就是全世界最大的利好。对于中美而言，即便维持现状，在减小预期波动的情况下，也是好事。





其二，我们认为拜登的当选，以及其中短期的执政预期，导致了部分敏感型的外资提前涌入新兴市场寻求受益的最大化。简单而言——





中短期来看，若拜登当选，过去四年美股牛市背后的主要政策驱动“基石”——“特朗普交易”面临全方位逆转：美联储独立性的增强，疫情积极防控后或将推动美元指数回升并引发流动性边际收紧预期，金融监管周期趋严，特别是税收政策方面：取消全部未来减税计划，改为对企业和资本市场大幅加税，将同时影响风险偏好与盈利预期。我们预计，拜登当选后，当前估值历史极值水平的美股或将大概率面临一轮调整。





这种调整预期，成为了外资大比例买入以及A股在连续调整后重回升势的非常重要的原因。





不过对于美股的方向，我们认为也不用过于担心，从中长期看，拜登大幅加税的财政方案实际上是吸收了桑德斯激进派的主张，该方案直指美国深层次结构性问题的核心：贫富分化。特朗普给美国精英阶层带来的巨大危机感，使其愿意为长期前途让渡部分利益，可能使得方案获得一定程度的成功。





通过在教育、医疗、住房方面大幅减轻中低收入阶层的负担，美国消费率整体或有所提振并弥合日益扩大的“通胀缺口”，从而提升美国经济潜在增长率；族裔矛盾的缓和，又将促进美国社会“新共识”的形成，并稳定秩序；同时，政府税收能力的增强也将在一定程度上弥合美国巨额的财政赤字和避免美元信用的过度透支，叠加全球贸易关系的缓和及盟国体系的稳定，我们认为，美元有望重返强势，美股的中长期前景或也并不悲观。





其三，相比于大洋彼岸，我认为周末深深房A的消息，本质上也是今天市场大活跃的根本之一。这个当年因为恒大借壳而遭遇停牌的公司，经历了史无前例的四年停牌之后，终于复牌。并且宣告终止重组





大家不要忘了，在此之前，恒大刚刚因为内部邮件的问题被直指以资金链断裂为要挟要求地方政府加速对于借壳上市的审批 。因此，此次明确的重组终止信号至少说明了两点 ：





1，先有蚂蚁叫停上市，今天又爆出恒大四年借壳无果，决策层这是告诉大家，股市不是权贵提款机，某些人想借助资本市场成就巨无霸，已经行不通了！





2，深圳的一系列地产政策，以及此次恒大的重组终止，明确意味着房地产政策的转向是不可逆的





而后者，尤其是后者，意味着一个老生常谈的现实——地产的资金池属性将逐渐被削弱，而必须要有一个足够庞大的市场来吸纳从地产中涌出的流动性，目前看唯一能够接力的，也就是股市。





所以目前看，内部外部的各种因素开始出清，就像我们在周末讲的——过去一段时间，困扰市场以及令资金驻足观望的一系列事件，随着11月的开启，纷纷落地。在上周，厘清了一系列影响因素的A股市场，我们已经看到了资金在沉寂之后的快速复苏。





而本周一，市场更是重新回归万亿成交。从板块上来看，科技股今天全线爆发，以半导体为核心，主要是科技白马，集体暴涨，大资金流入明显。与此同时，中金公司、广发证券、国联证券三只券商股涨停，特别是中金公司，上市以来6连阳累计涨65%。资金在明显的流入券商板块。





券商作为市场的风向标，对于提振人气非常重要。6月份，也是东方财富提前连续大涨，成为市场的风向标，A股在7月初迎来一波大涨。





从A股的历次大涨来看，都无法摆脱券商的参与，指数层面的突破对于人气的提振是决定性的。而长远一点看，成交量又与券商是相辅相成的，量能起来了，券商就得涨；券商一涨，更带动人气提升、量能放大。眼下，这样的正循环已经强势踏出第一步。





有理由相信，A股在接下来的时间，极大概率将迎来一场叠加了基金拉净值需求的跨年度的“暖冬行情”！



