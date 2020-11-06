恒生没有跌，日经新高了，外资在护盘，内资跑路了。





现在做股民实在是太难了。





晚上喝大绿棒子，白天喝大绿袋子，上班看大绿棍子，被割成大绿叶子





本周整体非常好，深圳指标上涨4.5,上证上涨2.7，创业板3个点。已经很好了。但是创业板今天这一波下挫有点过分了。





虽然昨天我们也明确说过——这一波上涨的核心并不是创业板而是主板。同时周内反复提示的两个问题，今天算是都开始影响盘面。





一个是与大选结果预期密切挂钩的相关品种，比如5G宽松、比如农业反制、比如稀土反制、比如黄金避险、比如国产替代和自主可控。这些品种，受到短期大选的影响，呈现出短时间剧烈的波动，但随着大选结果趋于稳定，热度开始出现消减。





另一个是昨天明确为大家提示的——压力位已经迫在眉睫，今天早盘来看，创业板的大幅度回落，恰恰就是技术性引发的。在成交量放大远远达不到充分的条件下，这一波上攻的做多动能，反而看上去是出现了减弱的状态，于是前期平台压力就成为难以逾越的天堑。这成为创业板以及沪指回落的核心原因。





目前看，好消息是创业板的低点在精准的回踩支撑后企稳，同时沪指在午后形成了比较明显的反抽拉升。这意味着市场在这一波的反弹后开始加速调仓的动作。新的热点在调仓过后一定会酝酿出来。这是最值得期待的。





但比较大的问题还是量能，始终放大不了，那么假如继续维持目前的成交，大家对于技术面的参考就变得格外重要，无量背景下技术上的关键压力对于指数会构成更大的影响。





消息面看，拜登的选情算是有点稳了。给大家汇报一下截止发文，剩下的几大摇摆州的选情。





1，内华达州还有24%选票没有清点，目前拜登领先幅度扩大到0.97%，这州大概率要拿下，我说过内华达州处于西海岸，和加州接壤，基本算是民 主党地盘，前三届选举6张选举人票都给了民 主党的奥巴马和希拉里，目前拜登离宣布胜选的270张票，只差这6张票了。





2，宾夕法尼亚州，还有11%选票没有清点，目前拜登收窄了特朗普的差距，只差1.2%，这个州也可能被拜登flip（翻转），滨州有20张选举人票，现在清点的很多是邮寄票，我们说过邮寄票多数投拜登，如果拜登呑下滨州，特朗普几乎无力回天。我估摸如果这样的话，这个州特朗普也要自掏腰包重新清点票数，不过他可以号召支持者给他捐款。





3，佐治亚州，拜登已经出现了反超，目前还有1%选票没有清点，其中未计算选票还有42000张，另外还有8900张海外邮寄选票和军人选票要到周五前才能抵达计票出，本州共16张选举人票，如果能保持到最后，拜登要笑掉牙，不过，选票只相差1000票，特朗普肯定要重新计票，





4，北卡罗来纳州，还有6%选票没有清点，特朗普领先收窄到1.4%，





基本上就是咱们之前讲的，蓝移。恩，这个词大家要记牢，可以在茶余饭后和小伙伴装一装。当然，随着选情的逐渐趋于稳定，A股市场的场内外都开始出现了各种信号。





其一，A股最大的反馈，就是对短期选情敏感的板块在短期暴热之后的快速降温。但我认为不是坏事。市场在洗掉了大选对于短期盘面影响后，反而仍然持续保持高光的品种，更加明显的凸显出来。这其中，蓝筹白马成为毫无争议的短期看点。市场上，有色、黄金、煤炭等资源股涨幅居前，锂电池、字节跳动、胎压监测等也有表现。盘中券商股异动拉升，国金证券涨超7%，看来这一波拉升仍然是延续这几天的思路——主板是战场。





其二，是消息面开始出现松动。早盘阿斯麦和华为都发出了值得注意的信号。荷兰光刻机巨头阿斯麦全球副总裁、中国区总裁沈波表示，该公司对向中国出口集成电路光刻机持开放态度，对全球客户均一视同仁，在法律法规框架下，都将全力支持。





而从华为内部员工获悉，Mate40系列缺货主要因为供应链、产能跟不上巨大的市场需求，确实今年以来国内对华为手机需求非常火爆，尤其是Mate40系列，后续会产能及市场供应会逐步上来。要知道压制华为产能最重要的是台积电代工的5nm芯片麒麟9000。





华为内部的这个口风，加上阿斯麦传递的信号，很可能意味着随着大选天平开始大幅度的倒向拜登，科技战以及相关的技术封锁铁幕开始趋于瓦解。





总的来说，还是先静待美大选落地，周末看是否会发生什么事件，大家休息，周末愉快了。