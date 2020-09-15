仍然是弱反弹，沪指的成交量仍然压着上证一头。而且上证目前的单日成交只剩下区区2500亿，不仅是7月以来的新低，而且还在继续萎缩。





人气的低迷肉眼可见。这种成交模式下，不能指望大权重发力突破，整个市场都在想小品种聚焦。





与主板相比，主角仍然是创业板。和我们之前的分析一样，交易机制形成的水位差，仍然继续将资金引流向创业板。目前看故事讲得好不好已经不重要了，创业板品种才重要，创业板 故事的组合成为了目前市场的新玩法。





300品种今天贡献了10只涨停，基本上都是沿着这个思路在炒作，这其中又是一半低价股，等于说资金仍然在夹缝里寻求投机的机会。





也因此，监管的压力再进一步收紧。管理层昨晚问询通裕重工和聚灿光电，这直接导致这两只近期强势股高位大面，连带着三代半导体概念权限大幅度回落。





于是市场形成了明显的悖论——机制的高低差导致资金只愿意向创业板炒作寻求机会；监管压制创业板炒作；但高低差仍然存在，资金仍然愿意向创业板寻求机会；监管进一步压制创业板炒作；于是市场人气下行；但市场人气下行背景下活跃资金的头技术性就会越来越强，这部分资金还是会在机制高低差之下寻找创业板投机机会；监管还是要打压创业板；于是人气进一步下行........





监管和交易机制成为了活跃资金的两个死结——越管越疲，越疲剩下的就越投机，越投机就越管，越管就越疲....





于是，人民币持续升值、多重利好消息释放、外资大幅度流入，结果市场成交越来越低。





昨天涨停的19只创业板票，今天仅有8只收涨，仅有卡倍亿一只连板，另有天能重工和青岛中程两只涨超10%；有11只收绿，其中有4只（聚灿光电、通裕重工、乾照光电、中科信息）超跌10%。





整体而言市场轮动越来越快，成交量低迷的情况下，不建议大家过度关注指数了。同时，也不建议追高强势股。当前的市场，只适合进行优质个股的逢低埋伏，等待市场情绪的逐步恢复



