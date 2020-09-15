市场延续周一的弱反弹格局，没啥太大而意外。不管是创业板还是主板的成交量，都不支持市场这个位置走出强势反弹。





而与之对应的，是近几天作为市场热点的三代半导体早盘集体走出回调。乾照光电、聚灿光电等一度领跌，导致半导体板块一度领跌。这也说明了在交投热情继续下行的情况下，市场对于讲故事品种的风险偏好也在转弱。持续性明显降低。





资金向着消息面刺激的C2M做高低切换，赛意信息、赛摩智能、酷特智能相继涨停。目前看故事讲得好不好不重要，创业板品种才重要，创业板+题材的组合，仍旧是投机资金的最爱。也再次证明，机制的套利空间，靠某些人喊话是没办法改变的。





不过，十点半之后的一轮北上资金流入，直接带动中芯国际、沪硅等一票科创板半导体龙头走出直线反弹。资金这个位置流入与之前科创50ETF算是相得益彰。同时这两天人民币的快速升值也成为吸引外资的重要因素。





客观讲科创板龙头品种这一波被创业板20%机制分流的下跌大部分已经进入支撑区间，像A股的中芯国际虽然难看，但港股已经进入支撑平台。因此这个位置受到资金关注是合理的。





但另一方面半导体龙头目前确实是仍然受到中美不确定因素的影响。达摩克利斯之剑就在脑瓜顶，随时可能落下来，所以情况也比较尴尬。目前对于选股来说，只能说求同存异，尽量选择分歧较小的细分龙头参与。目前人气较弱的周期内，只建议做优质个股的埋伏。毕竟以目前的交投情绪，想要指数层面的突破难上加难。因此埋伏后期的个股行情是目前最佳选择。





消息面，统计局发布了70个大中城市8月份房价数据。有59个城市新房价格环比上涨，47个城市二手房价格环比上涨。一线、二线和三线城市新建商品住宅价格环比涨幅略微扩大，仅二线城市二手住宅价格环比涨幅回落。





上涨是对的，地方财政、银行的账目安全，甚至地产连带的产业景气度和就业，都和房价有关系。 大家对于房价的所谓房住不炒不要会错意。目的肯定是房地产缓慢节制的保值增值，而绝不是促进地产的降价 。就像提了很多年的房产税一样，房产税的本质一定是地产的保值增值，一定不是以调控房价为落脚点的



