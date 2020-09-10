早盘数了数，市值最低的300家创业板品种，只有8家红盘。超过160家创业板公司跌幅超过10%这其中11家封死20%跌停。





某社时评一篇：坚决遏制创业板炒小炒差“歪风”，迎来的这样一个结果就是市场化的胜利么？





我其实不认为炒小炒差是一种好的投资习惯，个人也是比较笃定的价值投资者。但交易习惯与市场选择是一方面，行政干预是另一方面。





什么叫差，什么叫小，什么叫炒。这三个概念不是随便讲讲的政治正确，如果要抨击如果要监管，至少要拿出能量化的指标来界定这三个概念？





业绩亏损算差吗，扣非还是不扣非，亏损多少，亏损多久？业绩增长就算好吗？补贴来的增长算好吗？算不好吗？卖房子得来的增长算好吗？那么主营增长就算是好企业吗？增长多少呢？增长多久呢？





什么算炒作？操控股价那是违法肯定是不用说的，那么在法律法规允许的范围内自由交易，该如何界定是“炒作”呢？





炒小炒差是歪风，炒茅台是喝酒误国的不正之风，炒科技是讲故事的画饼之风，百倍消费是鼓吹泡沫的不良之风。那么又有什么区别呢。





再者，为什么炒小炒差就是歪风？这些公司不是上市公司么？如果是歪风当初为什么要上市？如果是歪风为什么不退市？既要上市又不退市，为什么不能自由买卖？





今天讲把市场还给市场，明天讲坚决遏制绝不姑息。监管的尺度和上限在哪里？究竟是该把市场关进笼子里还是该把权力管理笼子里？炒作10倍是歪风邪气，那么5倍是不是天罡正气？3倍呢是不是一团和气？一倍以内是不是就是低声下气？





假如炒小炒差就是歪风邪气，那么卖大卖优是不是应该叫沆瀣一气？该不该把近期高位跌下来的白马股都关了小黑屋让主力反省一下，你们凭什么敢卖？





大家都知道，这一波创业板的低价股炒作源于什么，就是改革带来的板块间的高低差，20%的交易机制吸引了更加逐利的资金在关注创业板。这是交易机制带来的套利空间。是不是应该讲——恰恰说明了创业板改革成功的吸引了市场的关注？想要抹平高低差，要么取消创业板20%机制，要么尽快出台主板的20%玩法。





机制的问题必须要靠机制解决，否则干掉了天山，后面也还会有新的垃圾股成为机制洼地的吸金池。



