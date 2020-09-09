美股下跌，严查天山，乾照减持。三重利空的影响下，市场没有走出所谓的独立行情，实际上从近期的情绪上来看，最热的就是垃圾股和氮化镓两条主线。昨晚上直接都按灭了，不调整才怪。





北上资金今天流出了40亿，和咱们昨天讲的差不多——近期北上资金对于市场的参考价值变得有限了，尤其交易盘的追涨杀跌和国内散户的玩法差不多，昨天反弹爆买60亿，今天反手出了40亿，因此短线资金波动的意义真的不大了。





对于利空而言，监管降温其实是今天市场反馈的重点。其实从最近几届的监管来看，看得见的手在尺度的问题上永远是最大的难点。不出手，就是“放任资金炒作垃圾股，谈什么价值投资牛市”。出手了，就是“既然是小和差，为啥允许上市，既然允许上市，为啥不允许买”。既忍让了一段时间然后又出手，就是“频繁干预市场，没有统一的标准，看得见的手伸得过长”





要我个人不负责任的说，只要没有违规，只要是合规的买卖，只要资金来源不存在隐患，监管就干脆装死看不见。既然强监管在上一届任上已经被证明为无效，那么干脆就充分尊重市场。不然就会陷入某种悖论——究竟如何来定义“炒作”。500%的涨幅是炒作，那么300%是不是？如果300%是炒作那么100%是不是？





如果无法定义，却要管，那么必然只能解读为降温，如此一来必然是整个市场为少数资金和个股的行为买单。





不过监管也好，减持也罢，这些都是短期行为。垃圾股的提前倒掉，会让资金重新选择方向再次进场。因此如果仅仅是这两个因素，市场真的不需要担心。





对于资金而言，我们认为目前市场担忧的是两件事儿。第一是美股，尽管美股期指走势不错，但临近收盘还有一批资金在离场，这些资金是在担忧美股再次跳水。





第二个就是三哥。这个光脚的咖喱汉子，真的是不知道会捅什么娄子。毕竟，眼下的咖喱们是真的光脚了。以最新的数据来看，印度确诊已经接近440万，死亡7.4万。虽然这个数据还是没有超过川皇统御下的美利坚，但灯塔国的问题是人家可以但是人家不愿意。咖喱们不管是从疫情初期的积极检测、积极隔离，甚至宣扬牛尿的超级疗效，都证明了是真的想自救一把。





然鹅现实很残酷，疫情数据已经是全球第二，况且印度的人口密度是404人/平方公里，是美国的13倍。这导致了几乎所有人，都不相信咖喱的官方统计。





8月19日，据路透社报道，印度私立医疗研究机构Thyrocare称，该机构在过去七周于600个印度城市进行的研究显示，有26%的被检测者携带新冠病毒的抗体。按照印度官方的人口数据13.5亿来估算，26%意味着大约3.5亿印度人已经接触到了新冠病毒。





这其实就能够解释，为什么从6月份开始，经历了初期还算比较严格的防控之后，印度突然放弃治疗了——先是宣布从除疫情严管区之外放开宗教场所、餐厅、酒店和购物中心；然后就是允许民众在各邦之间自由通行。





很可能是莫迪终于想明白了一件事情——以印度的国力，根本不可能防控得住疫情。因为：





日本，每千人病床数量是13.4；

中国，每千人病床数量是4.2；

美国，每千人病床数量是2.9；

印度，每千人病床数量是0.7；





加上二季度GDP同比大幅下滑23.9%，成为了除美国之外经济下滑最狠的主要国家。加上国内消费的大幅度萎缩，加上外来投资下降47%，加上其政府债务的高企。



