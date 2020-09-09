美股下跌，严查天山，乾照减持。三大利空突袭，成为早盘市场剧震的原因。





乾照光电的减持没啥可说的，原本就是炒作，股价好不容易起来了，你还不允许人家股东减持？明明知道就是讲故事，你进去帮着点钱，最后发现自己被卖了，这个时候又不高兴？这不是双标吗。股东做法恶劣不恶劣我们不说，只要这事儿是合规的，就应该服从。况且今天股价还真的是坚挺。





比乾照更狠的，是深交所再次要求天山生物停牌核查 着力强化对炒小炒差的监管





其实从最近几届的监管来看，看得见的手在尺度的问题上永远是最大的难点。不出手，就是“放任资金炒作垃圾股，谈什么价值投资牛市”。出手了，就是“既然是小和差，为啥允许上市，既然允许上市，为啥不允许买”。既忍让了一段时间然后又出手，就是“频繁干预市场，没有统一的标准，看得见的手伸得过长”。





其实要我个人不负责任的说，只要没有违规，只要是合规的买卖，只要资金来源不存在隐患，监管就干脆装死看不见。既然强监管在上一届任上已经被证明为无效，那么干脆就充分尊重市场。不然就会陷入某种悖论——究竟如何来定义“炒作”。500%的涨幅是炒作，那么300%是不是？如果300%是炒作那么100%是不是？





如果无法定义，却要管，那么必然只能解读为降温，如此一来必然是要挨骂，搞不好还要背锅。





至于什么过度炒作，下跌踩踏，那是活该，投资本身就伴随这风险，愿赌服输的美德只有输过才能学会。这一点就和学车一样。驾校要是能教会开车，还要罚款扣分干什么？血亏才是最好的投资者教育。只有血亏，才能教人向善。不然上帝干嘛给埃及十个灾难？





另一方面，其实投资者更希望看到的，是制度的加速完善，毕竟创业板的分流和炒作，根本上是源于新规之后的水位落差，想要解决这个问题，“管”不是办法。要尽快落地主板的20%交易机制才行。哦对了，还有T+0的交易机制。





创业板的监管之外，影响早盘最大的问题就昨夜美股的大跌。道指收盘跌2.25%；纳指跌4.11%；标普500指数跌2.78%。





美股的问题，我们认为反而是目前最不需要担心的，就是涨的太高了回调，和近期消费的情况一样，所以趴在地上的A股真的没必要没有自作多情。



