北向资金终结连续6天的净流出，今天净流入65亿元，各大指数迎来企稳。外资的问题我们之前讲过，尤其是在人民币升值的趋势下，短期的流出没什么实际意义。之前在永源财经公众号上给大家做过解读——外资本身就是有配置盘和交易盘的区别。





近期的大幅波动，本质上还是交易盘的进出，对于市场的趋势判断，没有那么大的影响。





各大指数迎来企稳，创业板成交3375亿，碾压沪市的3202亿。创业板现在是最强风口，这个毫无疑问，天山生物再一次涨停了。明知道都是游资，明知道都是击鼓传花，但所有人都相信自己不是最后一棒。每一天的急速拉高都感觉是在加速赶顶，但结果看下来都是继续推高股价。





监管这一波的操作比较市场化，确实是提示风险，但是不轻易出手了。这其实挺好。改革就像是往池塘里扔一枚石头，水面平静了我们才能看到到底高出多少。但石头刚落水难免有涟漪。垃圾股的炒作就是涟漪。





上一轮的监管太过于在意抹平这些波动，最终闹得市场莫衷一是。现在看放手确实会有风险。但投资本身就应该承担风险。





从20%的新机制来看，确实是给了市场一次重要变化，尤其是对于游资而言。从天山生物披露的数据来看，98%都是游资参与，游资自己也知道这种玩法就不可能是机构的手笔——特么机构疯了？买几百头牛的牛肉概念？





但是现在看这一轮牛市的散户们，比我们当年更猛，更逐利。想想也能明白，龙头白马价值投资都太贵了。一手茅台要小20万，怎么玩？90后的投资者能拿得出几个20万？加上新股民的惯性就是买便宜的买涨的。所以天山生物以及创业板垃圾股的炒作，也确实符合这个模式。





长方集团、乾照光电、聚灿光电、豫金刚石等纷纷连板。尤其创业板低价股早盘一些出现分歧的，午后也明显走出了回封，算是真强势。早盘市场还在通过银行、券商等金融权重护盘，尾盘看风头完全被掩盖了。没啥意外。眼下的行情就是创业板行情。就像咱们之前反复说过的



