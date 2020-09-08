看隔夜新闻，美股终于休市了，但是对于A股来说，少了这块遮羞布，反而什么成色都要看自己的实力。





隔夜消息看下来，最牛的是三哥，真的是光脚的不怕穿鞋的。比三哥还牛的，恐怕就只有天山生物。明知道都是游资，明知道都是击鼓传花，但所有人都相信自己不是最后一棒。每一天的急速拉高都感觉是在加速赶顶，但结果看下来都是继续推高股价。





监管这一波的操作比较市场化，确实是提示风险，但是不轻易出手了。这其实挺好。改革就像是往池塘里扔一枚石头，水面平静了我们才能看到到底高出多少。但石头刚落水难免有涟漪。垃圾股的炒作就是涟漪。





上一轮的监管太过于在意抹平这些波动，最终闹得市场莫衷一是。现在看放手确实会有风险。但投资本身就应该承担风险。





从20%的新机制来看，确实是给了市场一次重要变化，尤其是对于游资而言。从天山生物披露的数据来看，98%都是游资参与，游资自己也知道这种玩法就不可能是机构的手笔——特么机构疯了？买几百头牛的牛肉概念？





但是现在看这一轮牛市的散户们，比我们当年更猛，更逐利。想想也能明白，龙头白马价值投资都太贵了。一手茅台要小20万，怎么玩？90后的投资者能拿得出几个20万？加上新股民的惯性就是买便宜的买涨的。所以天山生物以及创业板垃圾股的炒作，也确实符合这个模式。





早盘北上资金进场扫货50亿，没啥参考价值，近期北上的交易盘波动太大，重点要看配置盘的动向，这个我们在之前的永源财经公众号（HLC5678YC）做过详解，不赘述了。





消费今天早盘大幅度杀跌，如果不是金融股护盘，指数的走势会更惨烈。有人说每一轮杀估值都以巨无霸登场为开始，本轮消费股的走低，恰恰是农夫山泉上市。





实际上，对于消费的分歧一直就存在。我们看到的大量白马股，其实早已经是行业老大。所以市场的担忧很明白——已经做到行业第一的市占率，你还有多少增速空间？这其实和科技股之前的担忧是一样的——业绩增速能否匹配高估值担忧。





但我们认为挤掉估值泡沫之后，未来消费的机会仍然存在。一种是需求的稳步提升带来业绩的稳定持续增长，带来稳定估值下的股价提升，最简单的例子就是当年的茅台。





另一种更容易理解，也是目前很多消费龙头在做的——从细分龙头像平台公司转变。哪些公司能够走出来，就将带来后期更加巨大的想象空间。



