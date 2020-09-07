今日两市全线杀跌，创业板尾盘最大跌近4%，截至收盘，上证指数跌1.87%，深证成指跌2.73%，创业板指跌3.33%。周末银保监会和证监会的两位boss刚给市场吹了暖风，行情就这么个跌法，真的是毫不赏脸。市场的下跌，我们认为还是和几个因素有关。





大家可能最直观看到的就是周末中芯国际的利空。就说中芯这个事儿，以川大爷的性格，但凡扬言制裁的，最后都制裁了，加上今年大选有点缥缈，最后阶段毫无疑问是要放飞自我的，想要争取选票，只能在强硬派的路上走到死。





中芯这事和18年的中兴通讯差不多，只要美国下手基本上都是要休克的，只不过国内大家正义愤填膺的时候，没想到中芯国际自己的姿态这么卑微，也说明了，确实命门在人家手中。





也因此，港股那边用脚投票跌了23%，A股这边跌幅少一点也有13%。虽然说中芯这件事儿是今天最大的利空，尤其是中芯的利空，戳破了半导体自主可控这块的窗户纸，很多过去被市场寄以厚望的公司今天都在跟跌。但我们要说的是，就以中芯的影响而言，说整个市场都是被他拉垮的，有点太夸张了。





对于市场而言，我们认为真正的利空是三个。





第一，是上周开始的传闻，本轮的中美股市杀跌以及近期的外资大幅流出，很可能是中东主权基金的大幅度赎回。而这种赎回操作，与目前A股美股的估值没啥关系，单纯就是因为——石油大国科威特的国库即将入不敷出，现金就要告罄了。据说，科威特能指望的就只有他的主权基金了。





实际上，如果是中东国库的问题，我们觉得不用太过于担忧，第一是短期行为，第二是人家稍微减产一下，原油价格就回去了，又富得流油。





第二个我们认为对于今天盘面的压力，来自于创业板的分流。创业板低价股一枝独秀，今天创业板17只收涨停，其中12只是10元以下的，9只是7元以下的。剔除退市中的千机退，创业板已经没有低于4元的票。





现在的情况跟去年初类似，暴炒创业板票，去年是炒小市值票，今年是炒低价股。本质上都是投机资金进场、炒的都是题材小票。而这种抱团投机的结果，就是对整个市场的抽血。





今天盘中创业板的成交额超过整个沪市，而创业板内部也是龙头大票跌、题材小票低价股在涨。天山生物再度涨停，可能会二次停牌，但创业板的赚钱效应已经爆棚，虹吸效应已经形成，这是目前看导致今天市场承压的一个关键因素。





第三个，是华为的消息：据Digitimes报道称，由于外界打压力度持续加强，这也影响到了其除芯片和智能手机以外的其他业务部门，华为已经将用于电视生产的零部件订单减少了30％-40％。报道中提到，由于无法获得足够的电视生产用相关半导体元件供应，华为被迫削减电视元件订单，而如果半导体芯片供应的问题不能较好解决，华为的电视业务在2021年仍将面临不确定性。





这应该是今天午后跳水的关键，一点多的消息，两点科技股跳水，毕竟大家都没想到，美国封锁下，华为不光是手机，连电视都造不出来了。





总的来说，对于科技股的去伪存真以及筛选，接下来将进入更加严苛的过程。但这并不意味着市场机会的结束。资金的活跃度一旦抬升就很难落下。大量个股淘汰的背后，实际上是倒逼着资金去寻找更优质更安全的逻辑去参与投资。



