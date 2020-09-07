周末各种事件集中的落地，让市场的小心脏有点难受。





先是中芯国际的超级利空，以川大爷的性格，但凡扬言制裁的，最后都制裁了，加上今年大选有点缥缈，最后阶段毫无疑问是要放飞自我的，想要争取选票，只能在强硬派的路上走到死。





中芯这事和18年的中兴通讯差不多，只要美国下手基本上都是要休克的，只不过国内大家正义愤填膺的时候，没想到中芯国际自己的姿态这么卑微，也说明了，确实命门在人家手中。





也因此，早盘港股那边用脚投票，目前跌幅已经20%，A股跌幅也接近10%。中芯国际这件事儿，对市场构成了两方面的影响。





第一是真的戳破了市场对于短期实现国产替代的幻想。过去我们认为虽然美国荷兰的东西要制裁，但至少国内北方华创之类的还能顶一顶。现在看这是想多了。因此中芯国际的黑天鹅直接导致了整个半导体板块的下挫。





第二是真的刺激了三代半导体的启动。三代半导体对于市场而言，眼下就是当年的新能源车。二代的制裁越厉害，大家对于弯道超车的期望就越高。早盘氮化镓概念再一次全面爆发。市场认可度极高。





利空之外监管方面释放暖意。证监会副主席方星海讲，中国牛短熊长的脉冲式行情正在结束，慢牛逐步确认。银保监会副主席也说，要进一步促进长期资金入市。





7月份之后的行情，其实走得很纠结，也正因如此，这个位置监管的发声，对于方向的意义更大。至少表明了目前监管的态度和期望。只不过，当然了，这里面一部分是有为IPO铺路的需求在内。还有一部分是指数牛市的因素。所以市场整体的方向我们认为没有改变，但后期的分化只会进一步加大。



