芯片半导体应该说是今天市场最大的看点。





消息面过于强势，外媒披露了所谓的十四五规划，1.4万亿美元 三代半导体弯道超车。有鼻子有眼。不仅有政策力度，也明确了题材方向。这使得今天半导体板块几乎没有分期。





最强音露笑科技直接一字板开板，紧随其后是20个点涨幅的乾照光电，乾照光电的涨停，打通了一批LED品种中氮化镓概念的升势，聚灿光电、易事特、建联光电也纷纷20%打板。半导体这边还有长方集团打板，都是20%的好汉。领头的一字板露笑和乾照，不出问题周一都会连板打出空间的





目前看能看出两点，第一是咱们今天盘前给大家讲的轮动开始形成了，最抗跌的消费开始大调整补跌，而最先调整的半导体开始借助利好启动。这个趋势如果能持续，那么实际上是好事。





消费股的调整目前没有伤害到中期趋势，短期快速挤压估值泡沫之后，合理的位置资金还是敢接，毕竟前段时间逼空的走势有点过分了。反而科技股能够直接走出来，目前看市场认可度极高。





第二，资金还是非常认可创业板的新机制。以今天为例，即便是半导体，实际上资金也是在集中轰炸创业板的相关标的。创业板的20%成为了利好的放大器。





除了半导体之外，天山生物今天终于不再封板，但在昨天晚上深交所披露了98%为自然人参与的异动之后，今天还能低开高走，确实是强势。击鼓传花已经进入末程，看看就好。这种票我觉得这一次监管做的挺好——该披露披露，该看戏看戏。





此外更需要关注的就是美股走势。美股的大跌是否能得到修复。崩盘论我觉得可以先放放，历次讨论美股是否崩盘，最后人家都回去了。而且眼下讨论这些意义不大。





下跌原因主要源于两点，第一是近期国际关系恶化压低了市场的风险偏好；第二是美国财政刺激措施迟迟未能出台导致投资者信心受挫。





特朗普则将美股暴跌归咎于假新闻压制民调。哈哈哈，川总一直是“打赢了是因为我牛逼，打输了是因为队友不给力”，这个表态倒算是贯彻了人设。





现在看真是涨也快，跌也快！美股波动根本不亚于A股，分分钟亏到你怀疑人生，2万亿市值的特斯拉，都能暴跌9%。三天跌掉20%。



