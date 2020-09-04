隔夜美股暴跌，直接成为周五A股头上的一枚大杀器。





道琼斯指数跌2.78%；纳斯达克指数跌4.96%；标普500指数跌3.51%。崩盘论我觉得可以先放放，历次讨论美股是否崩盘，最后人家都回去了。而且眼下讨论这些意义不大。





下跌原因主要源于两点，第一是近期国际关系恶化压低了市场的风险偏好；第二是美国财政刺激措施迟迟未能出台导致投资者信心受挫。





特朗普则将美股暴跌归咎于假新闻压制民调。哈哈哈，川总一直是“打赢了是因为我牛逼，打输了是因为队友不给力”，这个表态倒算是贯彻了人设。





现在看真是涨也快，跌也快！美股波动根本不亚于A股，分分钟亏到你怀疑人生，2万亿市值的特斯拉，都能暴跌9%。三天跌掉20%。





回过头来看A股，早盘低开并没有太出意外，A50隔夜跌了1%，开盘直接奔着2%去了，反而沪指今晨的低开幅度远好于外盘的走势，这一定程度上证明了市场的韧性。说来惭愧，毕竟我们早就先跌为敬了，况且之前美股上涨我们没跟涨，眼下跌一天A股也犯不上就转弱。所以今天的看点其实是A股能否低开高走。





早盘外资流出了37个亿，不太出意外，我们周四在永源财经讲了外资的交易盘和配置盘，目前交易盘随市场波动的追涨杀跌，其实和国内的游资没什么差别，反而配置盘我们跟踪的数据，还是在稳步进场。其实尤其在外盘不稳的背景下，很多海外基金会面临赎回压力，这个时候抛售A股其实并非是不看好A股市场，一定程度上也是为了应对过呢赎回的情形。





早盘来看，板块上面下行我认为压力不大，主要杀跌的品种还是集中在昨天高位放量阴线的消费白马。昨天咱们说了，消费这一个高位阴线下来，调整是以周为单位的，不能着急。领跑的目前是半导体相关，外媒对于三代半导体的报道以及国家对半导体的提振新闻成为催化剂。





但早盘来看，半导体开门三板斧之后，成交量在第二小时萎缩的太过于严重，有点后继乏力。目前临近周末，市场可能也担心消息面不稳定，若如此，就要当心午后出现冲高回落的走势。





但无论如何，目前看节奏是对的，抗跌的消费开始补跌，而率先调整的科技股则在消息刺激下开始放量走高。若外围市场不再施压，A股就此再一次完成高低切换，也并非不可为之事。



