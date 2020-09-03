指数层面没有什么大的变化。包括成交量，在整体缩量的背景下，继续维持了昨天创业板、沪指、深成三足鼎立的格局。





反而个股方面今天的预料之外很多：





第一，天山生物在卖盘衰竭后，尾盘拉板，15板的世纪大妖股出炉！整体来看，市场对于创业板低价股的逻辑还是买账，但天山生物的上涨已经拉不动后排的品种了。事实上高位股能够继续打板的，也只有天山生物一家。昨天大量的涨停股，今天都是一碗大面。





天山生物之后，高位稍微强一点的银邦股份也在尾盘跟着拉上去了。但也仅此为止，无力封板，再靠后的的品种已经开始分化杀跌，西部牧业、双林股份、科大智能、精准信息，博弈到这个时候，如果明天市场情绪转不强的话高位股容易出现补跌。





而对于这种情绪下的高位品种，只能反复强调，不要做击鼓传花最后的傻子，除非你承受得起20%的跌停。





第二，消费龙头开始大幅度放量杀跌。海天味业午后大跌8%，成交额超27亿。大消费普跌，西部牧业暴跌14%，千禾味业、中炬高新跌逾9%。





通策医疗、片仔癀、海天味业、斯迪克等机构报团票开始猛杀，而且都伴随了成交量的大幅度放大，这些品种，尤其是食品饮料里面的，基本上大牛股走的都跟缩小版的茅台一样，是过去最强势的品种。而今天看午后的情形，幅度和放量的情况，都不是普通的散户游资能够搞得。这种级别的放量调整，必然是机构行为。





近期，市场中机构对于消费的分歧在加大，这个阶段创业板的持续分流没有结束，主板迟迟又得不到增量资金加持，因此分歧开始加速在股价上体现。今天这种级别的阴线之后，调整至少应该是周线级别的。





但想想看，很合理，海天味业在今天的大阴线之前已经7连阳，过去22个交易日只有5天收阴。周线级别更是12连阳。这种连续逼空的走势，已经超出了大消费稳健的范畴。调整是合理的。但我们认为没必要妖魔化消费的估值以及更没必要抱着庆父不死鲁难未已的心态去看板块的轮动。





我觉得还是维持之前给大家的判断，消费还是好消费，但确实是本轮调整以来最坚挺的板块，如果这个位置消费股走出补跌，那市场的震荡洗盘很可能就基本上到位了！



