今天重点要看创业板，昨天放那么大的量，几乎可以和沪指、深成指三足鼎立





但是这成交不太正常。第一，指数并没有同等的大涨，仅上涨不足1%。第二，创业板的历史天量，是硬扛着北上资金流出45亿的局面搞出来的。





这意味着创业板的天量完全是存量博弈下挤压了其他市场的成交而来。那么接下来就是一个常识性的问题——接下来的资金从何而来呢？





假如没有新的增量跟进，那么毫无疑问创业板在今天就应该是迎来了短期情绪的高点。所以大家近期其实一直在期待炒作创业板的资金回流，那么就要随时注意创业板指数的量能了。





以今天早上来看，创指虽然走出调整，但是量能并没有萎缩，继续维持昨天的水平。





这基本上印证了我们之前的观点，分流将是相当时间内的常态。包括今天，片仔癀暴力拉升之后，首先响应的也是创业板的低价医药股华仁药业，和低价中药的吉药控股带头涨停，随后同为创业板的金石亚药、香雪制药、佐力药业随后大涨









资金现在已经形成习惯，首先选择对标的创业板低价品种进行跟进。花钱少、空间大。这是天山生物这个牌坊给目前资金定下的炒作惯性。





反而与主板相比片仔癀临近午盘走出跳水，酿酒等消费品种也出现一轮回落，可以看到分流也确实仍然在对非创业板品种造成资金压力





医药食品酿酒之外，早盘电力、煤炭、钢铁等周期品种一度走高。一方面是在赌三季度的基建扩张。另一方面也反映了目前机构对于消费的分歧。虽然不少机构依然认为消费股是投资必备的压舱石，但也出现了银河证券发布“预警”研报，表示“不为创纪录的消费股再唱赞歌”。国泰君安研报中曾表示，在中国，消费其实才走过初级阶段。东吴证券陈李表示，大类行业上，可从科技和消费转向周期。





9月份注定将是变革之月，创业板新机制已经带动了资金的重新配置，而随着资金的调仓，市场的游戏规则也在转变。究竟谁会成为接下来升浪的主要力量，将在本月见分晓。



