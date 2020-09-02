沪指再一次冲压洗盘，与之对应，创业板迎来了成交量的小高潮。全天创业板放量接近3200亿，同日沪指也不过3450亿左右，两市共成交9690亿。创业板在今天已经成为了足以与沪指和深成指同列的第三条大腿。









但是这成交不太正常。





第一，指数并没有同等的大涨，仅上涨不足1%。第二，创业板的历史天量，是硬扛着北上资金流出45亿的局面搞出来的。





这意味着创业板的天量完全是存量博弈下挤压了其他市场的成交而来。那么接下来就是一个常识性的问题——接下来的资金从何而来呢？





假如没有新的增量跟进，那么毫无疑问创业板在今天就应该是迎来了短期情绪的高点。因此，接下来的每一天其实都很简单了，就是看量能，是否有新增资金大量进场。而这些资金，是否愿意进入创业板继续追逐20%的盈利空间。





从这几天来看，创业板的20%确实成为了足够吸引力的存在。





创业板一天19只票涨停，天山生物老妖复盘，继续强势打板，连续5个交易日涨20%的涨停，累计8连板暴涨231%！





天山生物的继续打板，激活了整个市场对于创业板的关注度，尤其是对于拉升低价垃圾股的游戏玩法——今天19只涨停，其中14只是不足十元的低价股，几乎没有一只在本轮新规前走出独立行情。





但市场在创业板之外的反攻却不太顺利，午后国联证券直接拉板，说明踏空资金真的着急，尤其是一直看好主线行情的品种。但随后炸板，可见整个市场都在承受分流压力。





这里面我认为大家要注意两点。第一，创业板大面积高热之后，今晚会不会出现降温操作。第二外资的集中大幅度减仓对于接下来行情的影响。





当然，中长期方向我们认为是没问题的，但短期的节奏，在高热之后，需要特别留意了



