创业板+跨境电商的长方集团开涨停，带动新宁物流、飞力达涨停；

创业板+农业的吉峰科技开盘快速涨停，带动今天复牌的天山生物继续涨停，而天山老妖的再次涨停，则刺激了整个创业板的爆发；

创业板+军工+新能源汽车的通合科技两连板，华谊嘉信、锦富技术、美晨生态等12只创业板股涨停！





天山生物今天复牌，经过了三天小黑屋，开盘直接打板。妖王回归。连续5个交易日涨20%，累计8连板暴涨231%！





天山生物的继续打板，有朋友讲是强者恒强。我说算了吧，别贴金了。人家就是股价低+盘子小，翻两倍半才19块钱，之前一天成交一两千万甚至几百万，花个一个亿就能拉板，说白了就是便于炒作。这种不花钱的票都能叫强者恒强那就是对整个市场的侮辱





但是不可否认，天山的涨停对于整个市场的影响太大了。受天山生物复出走出六亲不认的高度影响，资金疯狂涌向创业板，早盘12只20%涨停，其中16只是低于10元的低价股，又几乎所有都是；15年之后就没有走出过像样行情的软蛋。





创业板的疯狂进一步加剧了市场资金分流，今天早盘创业板成交1850亿，几乎和昨天全天成交相仿，超过了新机制落地前最后一个交易日8月21日的全天成交。甚至今天早盘沪指的成交也只有2080亿，两者相差不过200亿出头，这意味着只要有点热度的资金都跑去创业板捞金，真的好久没见到市场这么疯狂了！





创业板品种之外，跨境电商概念暴涨，加上阿里入股圆通，带动物流概念；深改委会议提振农业股，但多数冲高回落；Zoom在美股暴涨超40%，带动A股的云办公概念股。





LED的拐点预期，带动京东方A和TCL集团持续大涨，进而刺激LED板块普涨。



