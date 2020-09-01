九月的开门战，基本上成为了和谣言对抗的一天，一会说欧菲光被苹果给甩了，一会说小三儿是蓝思科技，一会欧菲光和蓝思科技站出来说都别信，一会又说什么三哥的导弹已经箭在弦上。。。





只能庆幸一下自己还年轻，还没有到听啥是啥的耳顺之年。要不然还了得，心惊肉跳不说，跌停割一个欧菲光再高位追一个蓝思科技，基本上就只剩下搓衣板一条出路了。





不过欧菲光和蓝思科技的走势，确实坐实了A股股民的高素质——我们都是有独立思考的投资者，从来不考虑什么辟谣，只有我们信还是不信。





欧菲光中午辟谣说没被苹果甩，结果午后开盘跌停上一波冲高，到了收盘基本上又跌回-7%去了。与之对比，蓝思科技嚷嚷着订单并没有被自己吃掉，结果午后开盘一波跳水，到收盘却也还有5%的涨幅。





不得不说，这是4次中国神券 1次中国神险 N次中国军神教导的结果。









与题材个股上的大幅波动相比，指数层面仍然比较稳定，对于市场方向，我们看到了一正一反两种不同的观点。





比较乐观的比如中证报这边的一篇文章：8月上证指数累计上涨2.59%，月线迎来5连阳，这牵出了一条历史铁律：2004年4月以来，沪指曾有三次月线5连阳，之后都迎来主升浪行情。这三次分别发生在：2006年8月-2007年10月、2009年1月-2009年7月、2014年5月-2015年5月。





我个人觉得这篇文章写的不太完整，毕竟往前数一数，00年的7月甚至是04年的5月都是月线五连阳之后的局面，结局大家可以自己查一下。我认为，指数层面数据对照以期重现历史，是最无力的一种做法。毕竟，数字上的偶然，与事实上的推论而言，后者才是让大家更加坚定信仰的所在。





比较悲观一点的观点，则认为从指数的调整时间来看，已经在高位震荡1个半月的时间。很多人会将这次的的行情跟之前2019的春季行情作对比，因为去年的行情也是一副牛气冲天的节奏，但是去年的行情在4月初见顶之后就一路马上扭头向下，萎靡半年多的时间才有一波行情。





但是我认要给大家指出：对比现在的指数，并不是马上掉头向下，而是在高位震荡，换洗筹码，调整也是在7月下旬的几个大阴线结束。而且从流动性方面来看，今年市场的新基金发售募集基金超过2万亿，市场真的不缺钱。



