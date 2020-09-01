九月的开门战，延续了周一市场的纠结，但外资方面，终于稳住了昨天大幅流出的局面，昨天一个下午北上资金合计跑了近120亿。确实是近期比较罕见的。





外资的汹涌立场，和两个因素有关，一个是因为MSCI指数调整昨天生效，另一个是8月底的中报披露结束。外资也在调仓换股，取其精华去其糟粕。





但昨天看，上证的跳水并非是独立事件，甚至是晚于A50和港股，这意味着主导市场调整的还有其他因素。这其中就包括昨晚西部战区证实的中印新冲突。





眼下看，外围压力还是大，贸易战是一条，东部台湾南部南海西部印度是另一条，两大因素压制下，外资的情绪也比较谨慎。





不过我们还是之前的观点，眼下川总的大选已经有点岌岌可危的感觉，所以挑衅动作加大，在试图碰瓷。最艰巨的时间，应该就在11月大选前。





反观国内中报去伪存真已经完成，三季度进入传统的基建旺季，开始加速经济复苏。短期的扰动不改我们对于市场方向的判断。





今天盘面上看，一直以来最坚定的护盘品种，消费股开始出现大幅度杀跌。银河的一篇研报，把整个消费的马蜂窝给捅了，白酒今天带头大跌，古井、水井坊、泸州等大跌；拖累大消费普跌，啤酒、食品饮料、养殖等全线下挫，是拖累沪指的主力





与之相比，新能源今天表现强势。特斯拉在美股持续暴涨，昨晚因为1股拆5股暴涨12.57%，今年以来已经累计暴涨500%；今天带动A股的特斯拉概念及新能源汽车产业链普涨，连比亚迪这样的大盘股都快涨停了！其实国内的新能源的主力想得更远，毕竟目前经济还是承压，假如继续房住不炒，那么能够拉动经济，最明显的第二产业就是汽车。汽车在前年是大低谷，去年企稳，理论上这是拐点。这里面传统汽车技不如人，所以国家继续扶持新能源是常态，因此新能源的机会不仅仅是美国市场对于特斯拉的认可。更是特斯拉打下的口碑基础，带动了国内新能源车的长期发展。





毕竟对于更多的家庭来说，城市代步才是买车的最直接需求，而在这个范畴内，新能源完全够用了。



