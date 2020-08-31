



八月的收官战，走得不是很好看。量能再一次放大回归万亿以上。但是指数层面一通胡乱的发力之后，还是缺少拳头品种，最终在第三次上攻前高未果的背景下，掉头回落





热点方面，市场选择的几个发力点都不太成功，尤其是作为早盘启动的券商





早盘市场券商股华安证券一骑绝尘封板，带动了指数的一波升势，大金融虽然走出普涨，但看上去还是颇有水分。华安证券的涨停，从本质上说，还是在炒合并预期，之前讲过，华安证券和国元证券都是安徽国企，作为地方改革的先锋，安徽的国企改革的预期更强；加上券商合并，也炒了几个月，市场反复在炒作。另外，周五航天科技与航天科工签署战略合作协议，也引发了两者合并的炒作预期。但临近午盘华安炸板回落，证明市场的情绪其实比较冷静，券商板块讲合并已经讲了四次，股民需要新的故事。





这就好比大家都迟到，老师问原因，前三个说起晚了，老师都让坐下了，到了你这块儿，就算真的是起晚了，你看着老师的脸色，也该编点新借口才行。哪怕是扶老奶奶过马路耽误了时间呢。这叫给双方都留台阶。华安证券这个故事，等于把故事讲死了，再真，大家也犹豫。





金融之外，另外一些周末关注度比较高的比如军工、川藏线等等，都出现了一致性预期过高之下的见光死。西藏本地的筑博设计收盘10%，但人家是开盘直接封20%涨停的品种。全天收了个长上影，创业板新机制下的杀机也在显现。





不过好消息上看，创业板指数今天的回调，实际上是完成了上周五突破后对8.25和8.18两个高点的回踩。而主板沪指的放量，同样也是体现在早盘第一小时的拉升阶段。证明目前市场的人气还是非常健康的。









证明人气的另一个因素就是消息面的一则“趣闻”





8月30日马云在云谷学校2020年首次演讲活动中表示，每天买股票的人很多，会赚钱的人很少，因为很多买股票的人是不研究的。他们把买股票原本该有的价值投资变成投机，变成炒股票。炒股票是功利思想，追概念追小道消息。





马大帅终于也站出来讲股票了。这真是证明了两点。





第一，股市的人气是真高，因为马老板讲股市这件事儿本身，就证明了炒股已经成为受众足够庞大的一个群体活动。足可以拿出来作为一个素材给大众来解读。



