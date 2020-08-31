



沪指终于开始放量，这个位置有一定程度上对于创业板的补涨因素在里面。毕竟创业板尽管早盘震荡，但成交量并没有真正萎缩。因此并不是单纯的资金回流。





板块上看，主板的品种反而并不真正强势，有色酿酒+周五航天科技与航天科工签署战略合作协议带动的军工股上涨，成为主板最大看点。









与之对应，大金融虽然走出普涨，但看上去还是颇有水分。早盘华安证券一度涨停，但从本质上说，还是在炒合并预期，之前讲过，华安证券和国元证券都是安徽国企，作为地方改革的先锋，安徽的国企改革的预期更强；加上券商合并，也炒了几个月，市场反复在炒作。另外，周五航天科技与航天科工签署战略合作协议，也引发了两者合并的炒作预期。但临近午盘华安炸板回落，证明市场的情绪其实比较冷静，券商板块讲合并已经讲了四次，股民需要新的故事。





这就好比大家都迟到，老师问原因，前三个说起晚了，老师都让坐下了，到了你这块儿，就算真的是起晚了，你看着老师的脸色，也该编点新借口才行。哪怕是扶老奶奶过马路耽误了时间呢。这叫给双方都留台阶。华安证券这个故事，等于把故事讲死了，再真，大家也犹豫。





同时回落的还有周末市场关注度很高的川藏铁路概念，四川本地股基本上无一幸免，尤其基建品种全部回落。西藏的筑博设计，20%涨停上炸板回落。西藏天路更是一度冲到接近涨停，截止中午收盘跌回原点。过高的一致性预期下，资金腾挪的太快。





数字货币的汇金股份，今天也出现炸板现象。上周注册制实施首周，创业板的首板套利赚钱效应极好，玩得人多了难免会边际递减。经历首周的疯狂投机后，市场也开始回归理性。



