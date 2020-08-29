



涨价相信是大家最熟悉的炒作主线。





17年初以及19年的锂电池、17年下半年的电解铝、19年最疯狂的猪肉、加上历次涨价推动的白酒炒作。这成为了无数翻倍股的摇篮。





近日据我们对于多个行业的持续跟踪，我们判断随着接下来三季度施工季的到来以及经济复苏预期的加强，多个行业中的数种产品涨价趋势极有可能会愈演愈烈。





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光伏：7月以来光伏产业链价格出现全面上涨，其中硅料由于供给端紧缺而出现快速涨价。下半年是国内光伏装机和海外需求增长的传统旺季，光伏需求端具有较强的支撑；同时供给端尤其是硅料供给短期紧缺将会推动产业链价格中枢上行，预计硅片、电池片和组件等价格相比去年同期出现明显提升。海内外需求端回暖以及供给端相对短缺将为光伏行业带来量价齐升的机会。





玻璃：近期涨价主要是受到供需格局优化的正向驱动，上半年浮法玻璃产能持续减少对于玻璃价格触底反弹创造了较为有利的条件；随着三季度末传统需求旺季的到来，玻璃生产厂商提价幅度和频率加快，部分厂商扩大了备货规模，预计玻璃需求端将会在三季度末四季度初迎来明显好转，下半年价格将会大概率保持在高位。





文化纸/白卡纸：在开学季和双节临近的背景下，多家纸企陆续发布提价函，同时供给端的相对刚性对价格上行创造了有利条件，目前行业集中度提升更加有利于价格中枢上移。今年下半年以及明年将会是党政类书籍出版印刷的集中时期，文化用纸需求将会得到较强的支撑。





铜铝：多方面因素共同作用下铜铝价格具备持续修复机会。1.金属属性驱动铜铝等有色金属价格在流动性泛滥的环境中出现快速上行。2.国内基建、地产等投资项目的启动以及欧美新一轮财政刺激计划的启动将会带动有色金属需求端改善。3.弱美元环境利好有色金属在内的大宗商品表现4.疫情扩散对于美洲矿业的负面影响使得供给端再次收紧。





小金属钴：短期供给端收缩+中长期新能源车确定性强。我国对于钴资源的对外依存度较高且近期进口数量明显收缩，而目前新能源汽车产销快速走高则大大增加了电池需求量。近期有消息称收储机构或将会收储一定数量的钴，这一消息也刺激了钴价走高。





轮胎：原材料价格（天然橡胶、炭黑、钢材等）止跌并开启上涨是本次轮胎售价上调的主要原因。乘用车市场回暖也是轮胎售价上调的驱动因素之一，由于上半年疫情干扰国内整车厂复工生产，下半年整车厂将会加速生产节奏从而完成年初时设定的全年产销目标，因此下半年国内乘用车市场产量将比上半年出现明显增多，那么轮胎需求量及订单也会具有较强的保障。





面板：5月以来面板价格出现企稳回升的迹象，近日报价进一步上调。远程办公和在线教育等领域的兴起大幅提升了对于显示器需求，而随着三季度销售旺季的到来，面板终端需求具备较为稳定的支撑；同时韩国企业逐渐退出LCD业务，在整体产能略有收缩的背景下大陆面板行业将会具备更多机会。





水泥、钢铁：部分顺周期大宗商品往往在三季度末能够实现一定的提价，主要是因为夏季高温或雨水天气过后会迎来复工和赶工期，相应大宗商品如钢材、建材等大宗商品的价格会得到提振。而今年上半年审批通过了较多基建项目，再叠加地产投资的持续恢复，三季度末开启的赶工旺季将会增大钢材、水泥等大宗商品的需求。



