



北向资金全天净流入62亿，并且午后成为主要净流入的发力点。而随着外资的扫货，指数也跟着水涨船高，创业板大涨2.55%继续领跑各大指数，上证指数站上3400整数关口。





对于很多朋友而言，今天的市场就是上涨。但我们认为要注意几个细节。第一周五确实是指数发力了。第二创业板仍然是市场的核心。第三，金融、消费、科技等前期热点题材开始重新回归市场中心。





而形成这三点特征的，我们认为是两点逻辑





第一，时间窗口。今天是8月份的倒数第二个交易日，到下周一，八月份结束。而随着8月结束的，还有全市场中报强制披露的窗口闭合。届时，中报的强分化和不确定性将同时落下帷幕。大家都知道，2020年对于整个中国乃至于世界都意义非凡，我么经历了现代社会最惨烈的一次疫情的冲击，且仍未结束。对于A股来说，国内一季度经济的大幅度下滑是有目共睹。因此，二季度能否真正实现复工复产就成为资金关注的焦点。





任你牛皮吹上天，股价还要盈利填。因此，提前炒作了估值修复的A股在迟迟看不到业绩回应的8月份，就出现了明显的横盘震荡。而随着中报披露结束，业绩成为明牌，资金的调仓也将告一段落，这些因素，将共同作用于9月份的行情。因此这个时间点，我们看恰恰是前期最受市场关注的板块最先调整，而调整最充分的这些板块中的确定性品种，在今天率先走出了反弹。





第二，分流常态。创业板我们维持之前的观点，新交易机制下对于其他板块的分流将是常态化的。目前看，创业板的交易制度优势，是其他版块完全没法比拟的。





20%的空间，讲故事的排场更大，尤其对于低价垃圾股而言，人气所在的背景下，点燃第一把火并不是难事，于是游资对10%的兴趣自然就减弱了。同时，即便是同为20%的市场，创业板的流动性对于科创板而言又是碾压一样的存在——创业板的门槛是10万，科创板是50万，这就差大了。A股的马太效应又将强化资金的流动——即能够投资科创板的资金，同样会因为看到大量达不到科创门槛的资金的流动，而选择流入创业板。





所以，不让炒创业板绩差股低价股，游资可能转战继续炒创业板绩优股，可以转战业绩股，更何况目前也没说不让炒垃圾股，更更何况大业绩高增长的个股还在后面等着。





所以这就是我们昨天讲的——分流将会是未来至少能看到的短期内，市场的常态。而与此同时，非创业板品种，就必然进一步形成分化。我们反复讲的注册制落地将强化核心资产的资金抱团，将首先在主板成型。





对于行情来说，最磨人的阶段可能真的在进入尾声，大家不妨多一点信心。





消息面上，日经在周五午后因为首相安倍准备辞职的消息，走出大幅跳水。市场为什么对安倍可能辞职这么敏感呢？在安倍2012年上任之前，日本几乎一年换一次首相，连换了5任，直到安倍上台，才稳定下来；如果安倍辞职，日本政局会不会再度陷入动荡？值得怀疑！





对于日本而言，安倍算得上是近三十年来最出色的日本首相，可能还没有之一。甚至可以说，如果今年没出现疫情而顺利举办奥运的话，成就已在中曾根康弘之上





对内的成功最直观的就是所谓安倍经济学，安倍大量印钞却没有引发日本通货膨胀，而且一举解决了日本养老金问题，可以说真鬼才。对于股市来说，安倍经济学，也是推动日本股市近十年上涨的主要原因。所以日本股市对于安倍可能辞职的消息才这么敏感。





对外，修复对华关系，对美也只是有限度的妥协，对欧则签下自贸协定，很大程度上分散了日本的外贸风险。但眼下美帝要在日本部署中程导弹。青海向南海试射导弹。美帝驱逐舰又开进南海。这是准备辞职保平安了吗？



