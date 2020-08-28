早盘来看，市场割裂的情绪并没有真正因为天山生物的停牌而结束。





实际上从昨晚关小黑屋的监管决定出发，本质上也仅仅是为了限制垃圾股炒作避免市场在莫名其妙的方向上过热。但也绝不是为了打压创业板。





实际上目前看，创业板的交易制度优势，是其他版块完全没法比拟的。





20%的空间，讲故事的排场更大，尤其对于低价垃圾股而言，人气所在的背景下，点燃第一把火并不是难事，于是游资对10%的兴趣自然就减弱了。





同时，即便是同为20%的市场，创业板的流动性对于科创板而言又是碾压一样的存在——创业板的门槛是10万，科创板是50万，这就差大了。尤其对于散户投资者而言，创业板不仅仅是门槛低，更是在过去同一个市场范畴下运作多年的老地方，不像科创板，透着新，透着风险





所以，不让炒创业板绩差股低价股，游资可能转战继续炒创业板绩优股，可以转战业绩股，更何况目前也没说不让炒垃圾股，更更何况大业绩高增长的个股还在后面等着。





所以这就是我们昨天讲的——分流将会是未来至少能看到的短期内，市场的常态。而与此同时，非创业板品种，就必然进一步形成分化。我们反复讲的注册制落地将强化核心资产的资金抱团，将首先在主板成型。





除了趋势之外，我觉得大家值得关注的就是时间点。



