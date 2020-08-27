沪指单日成交创了7月份以来新低的地量，而创业板成交仍然维持放量，甚至成交量创了新高（这与低价垃圾股的高热有直接关系，量大价低）





技术上看，沪指和创业板均维持在之前划定的趋势线之上。低迷的成交通常预示着方向选择将至。但如果以科创板作为先例来对标，我们认为本轮创业板对于其他板块的资金分流，不排除还要持续一段时间。创业板的门槛更低，意味着全民尝鲜的事件可能会缩短。但即便如此，短期看对于主板的分流也会是持续性事件，要有足够的耐心。

成交量被持续压低，最大的担忧是无流动性的下跌，但从近期市场的表现来看，高位股已经在提前消化类似的风险点。加上券商、科技股的调整周期已经接近三周甚至更久，反而给市场平添安全色彩。





像今天市场的无量但整体上涨，虽然成色不足，但接下来倒不需要纠结于一城一地的得是，市场最关键的，是要关注核心品种，在分流窗口下是否形成技术上的走坏。不破位，则继续忍耐，破位的就要关注何时回踩估值低点。后者比较典型的像万兴，这一轮上涨前的急跌，其实就是触及到60元的估值底部。





消息面不能有太大期待，看近期Tik Tok以及南海的问题，包括此次通话，中美大的问题没有，小的摩擦不会终止。大选在即，人家为了选票什么都敢干，中国牌会反复打，两头打。这种时候，我们自己的定力反而更重要。





产业而言，科技股近期是风口，中美对峙，产业内的表态，过去很多的质疑和悲观预期，其实都在这个阶段发酵了。这也是导致科技股跌跌不休的原因。但中长期看，大逻辑没有改变，因此，短线借着市场重心偏向创业板垃圾的调仓窗口期，主线品种高估之后的挤泡沫，可以当做是为了下一波继续上涨而做的准备。



