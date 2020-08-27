主板市场量能极低，继续受到创业板新交易机制之后投机情绪的流动性分流。从去年科创板的经验来看，市场情绪的逐步回归平淡，前后大概三周左右。创业板的门槛更低，意味着全民尝鲜的事件可能会缩短。但即便如此，短期看对于主板的分流也会是持续性事件，要有足够的耐心。





实际上，从昨天市场的走势，大家就能明白，即便创业板真的出现分化，资金也还是在选择创业板的其他标的来接力，而非回归主板。因此短时间的分流还将持续，要有耐心。





消息面上反而比较皮了，美国制裁24家参与在南海建岛的中国企业。真的没啥可说的，估计下一步川总要帮我们调控房地产了。几个涉及到的公司中国交建、杰赛科技（中电七院）、卫士通（中电30院）、海格通信等，今天连低开几乎都没有。说到底还是两点：





第一，大选临近，为了选票啥都能干，接下来中国牌会被频繁的打来打去，我们自己要有定力。

第二，对付流氓讲道理是没用的，要么拳头硬，要么拿出更粗的大棍子来。发展才是硬道理。





另一个是昨晚，中国半导体行业协会副理事长：“须理性看待芯片国产化替代”的发声。





这是行业内的一个降温的消息。其实类似的声音一直都有。也并非是没有道理。毕竟今天美国禁了芯片，我们就要搞全产业链。明天人家禁了别的，我们是不是也要从头来过？





全球化分工是自然选择的结果，意味着谁都无法独立于世界存活。姑且不论中国，实际上美国自己也没有能力做出荷兰阿斯麦的光刻机，全球也没有几个国家拥有台积电等同的芯片代工能力。全球化的本质在于互为依托又互相制衡。





最关键的核心，并不是不怕别人不和你做生意，而应该是让别人不敢不和你做生意。但这句话说起来又何尝容易。





芯片国产化之路漫长，以目前拉看中芯国际作为国货之光，落后台积电整整三代（10年），这不是光靠喊口号打鸡血或者鼓吹民族主义就能够短时间内追上的。





近期的半导体板块的整体回落，也是对这种问题的一个思考。但我觉得要理性但也不要悲观，我们早晚有一天，能过做出全球顶尖的芯片。新中国一直在围追堵截和逆境中成长，但从未有哪一次的围堵，真正的挡下我们前进的脚步。



