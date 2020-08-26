创新班新政这块的蝴蝶扇扇翅膀，开始引发主板的飓风了。





本轮改革在二级市场的反馈，尤其是短线反馈，并不能单纯以个股的涨跌来看待。





从大的角度来看，今天毫无疑问就是之前反复给大家强调的大分歧日。新股十八罗汉的分歧非常强烈。C康泰从新股第一妖股，到今天收出-17.4%的跌幅。而且不光是C康泰，十八罗汉中的半数品种，今天收出10% 的跌幅。而沪深跌幅榜前20家，则被创业板包揽15家名额。





大分歧的背景下，新的20%涨跌幅限制对流动性的影响被放大——20%的限制，主力封板需要钱，封不住板就需要花掉更多的钱。而这些钱，全部都是从主板中分流而言。原本创业板对于其他板块的抽血就非常严重。这些真金白银的血液再在剧烈的内部震荡中消化，必然继续加剧整体市场的压力。





但另一面，创业板的大分歧之后，热点却又还是在创业板，从数字货币汇金股份，到消费电子的田中精机，都比同板块的其他票强，而最近的妖股中，问题股天山生物，垃圾股科融环境全都有高光表现。





资金开始加速对于创业板低位垃圾的炒作，情绪的炒作，自然就别提基本面了。但情绪的炒作，最终的结果是继续强化对市场其他品种的分流。





除此之外，蚂蚁集团的上市消息加剧市场对于资金面的担忧。外围近期又不动不断，于是，午后整个市场终于开始回落。





这种回落，首先在高位股的崩塌中显现。因此反过头来我们再看创业板的垃圾股炒作。很难说究竟是垃圾股炒作带崩了高位股，还是整体避险情绪升温的背景下，资金抛弃了高位股转而投向低位垃圾。





但总体而言，我们认为短线市场避险情绪升温，应该说是市场的共识。高低切换之下，短期操作的难度其实在加大。价值型品种的修整有部分品种已经形成技术破位，需要耐心等待情绪修复。而短线的爆款则多为低位垃圾品种。



