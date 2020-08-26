昨天咱们在收评里面提示过，市场将进入大分歧日，今天看这个判断得到了行情的验证。





隔夜方面，新交易机制落地以来，最妖的新股老股，昨晚一起发了降温信号。泰康医学明确表示市盈率已超行业平均，坚瑞沃能也被发警示函要求说明是否改名碰瓷。





目前看，这一波炒作确实是太夸张了，单看泰康医学，可以一天暴涨30倍，也可以三分钟亏60%，亏损之后，又能一天大赚50%....坚瑞沃能更夸张，一个改名保力新，两天就是40%+的涨幅。





加上这一波市场炒作，完全集中在了超跌超低品种，垃圾股旋风一样的上涨，与之前注册制让市场抛弃垃圾股的初衷完全背道而驰。降温也是必然的。





低位品种今天走出大分化，龙头天山生物、坚瑞沃能最高冲至涨停板附近，然后高台跳水分时剧震，坚瑞沃能几乎收跌





而十八罗汉新股中，C康泰早盘低开震荡收9%的跌幅。而其他十八罗汉今天也严重分化，不少个股跌破开盘价，跌幅也超过10%





这一波分化并不太出意外，从老股而言，市场启动两个月，还能稳坐钓鱼台的低价股，拉出去当垃圾股枪毙，怕也是没几个错杀的。仅仅以方便炒作为出发点的行情，能持续几时，这本身就是个问题。





以新股来说，不设涨跌幅限制，导致估值一天到位或者一天就过位很正常，反而股价抗到第三天才出现分化已经是人气的表现。





对于整个市场来说，没有了涨停板，以及创业板20%的涨跌幅，原本就比之前的10%更需要消耗更多的资金，主力封板需要钱，封不住板就需要花掉更多的钱。而这些钱，全部都是从主板中分流而言。原本创业板对于其他板块的抽血就非常严重。这些真金白银的血液再在剧烈的内部震荡中消化。必然导致市场整体的拉升难度增大。



