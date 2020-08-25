老股民都知道所谓主板和创业板的跷跷板效应。但我相信从来没有人能想象得到，跷跷板将以这个形态出现。





今天两市共成交9421亿，其中创业板就成交高达2713亿，占比接近30%，这个比例应当是创出历史新高了。在创业板新交易机制下首批十八罗汉的带动下，资金继续大比例的涌入创业板题材。





首批新股在今天，继续上演疯狂——除卡倍亿外全部收红，康泰医学、金春股份盘中两次触及熔断，按照开盘价买入，日内浮赢高达60%！





新股的赚钱效应带动下，老股也开始展开表演，创业板10只老票暴涨20%后涨停，像坚瑞沃能和天山生物这两只昨天已经有过一根20%长阳的品种，累加新交易机制前的上涨，本轮升浪已经接近翻倍。





而从创业板涨停股的选择上，周一周二都明显显示出——低价低位的特征。这证明，本轮炒作创业板新机制的，就是趁热进场的新资金。





而就像我们在两周前周末文章中写的那样，一旦第一批炒作被打起来，资金就会不断的向创业板集中，创业板可能会成为第二波升势的启动者。





但人气回归的同时，必须要承认，创业板的火爆，确实对其他版块构成了明显的分流。





非常夸张，跌幅榜前40只个股中，仅有两家属于创业板。而与之对比，反包两连板的沧州明珠，今天直接按死跌停，一碗暴死大面，瀛通通讯、渤海轮渡、嘉城国际也都炸成了一朵朵烟花。





主板沪指也在量能无法放大的艰难处境中，震荡回落。