今天创业板指数依旧强势，在昨天放量之后今天依旧强势放量，截止午盘，成交量已经逼近昨日全天量能。我们也说过创业板守住2600并且出现启明星的K线后，这就非常好看了，继续维持成交量快速突破是最好的选择。





主板这边稍微弱一点，酿酒在中秋补库存的背景下一马当先，老窖，口子窖等无论一线酒还是地方名酒，只要渠道库存不算高的，都有不错的弹性。航母大茅台就更不用说了，一个稳字。





其余的板块都有些冲高回落，后继乏力的感觉，本身今天主板成交量也不是很足，所以基本上就是震荡盘，但是早上高开后又有酿酒这种一马当先的板块，所以基本上今天就是红盘震荡，下午还有概率晃回去。





现在市场基本上两条比较确定的投资线，一个是补库存的酿酒，三季度的行情，值得参与，也是我们长期跟踪的行业；另一个是苹果概念，消费电子领域，这一块在苹果宣布10月份发布新机的背景之下开始上攻，叠加了苹果市值超过两万亿美元和立讯精密中报再度超预期的影响，整体走的也都不错。



