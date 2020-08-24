行了，创业板注册制落地，这个开门算的上成功。





十八罗汉虽然不能都算暴涨，但至少都是不错的涨幅，尤其N康泰。发行价10.16元，尾盘涨到最高308元，一瞬间的最高涨幅超过了30倍，然后紧随其后两分钟内跌回118元。高位进场的两分钟亏损60% 。而对于以开盘价55元及以下介入的人来说，却是已经翻倍都不止。更不用说打新。





这算是赌场的开门仪式了~直接教大家做人。虽然上周就一直在讲，新改革之下，市场大起大落的波动幅度会非常剧烈，但说到底，还是近距离观赏比较有冲击力。N康泰，开启了A股赌博新气象，欢喜者一天暴富，悲伤者恨不得上天台。





不过投资就是愿赌服输！不知道今晚村委会会不会说什么，毕竟N康泰从119元到300块，总共成交就600手，1000多万。不过要我说，最好的处理就是默许，愿赌服输就是最好的市场规范。





除了首批新股之外，老股也在早盘的犹豫之后，展开攻势，天山生物成为20%交易机制下的首只涨停品种，之后中潜股份、田中精机、坚瑞沃能均涨停，创蓝筹蓝思科技、宁德时代、万达信息等大涨。涨幅榜创业板占据大比例，而与之对应跌幅榜上寥寥无几。





创业板对于投机资金的吸引，直接造成了对于其他指数的分流，沪指继续明显缩量，与之对应，创业板和深成指，成为了全天唯二放量的指数。更惨的是科创板，跌幅榜几乎包揽了1/3~1/2的排名。比起科创板的50万门槛，门槛只要10万的创业板，对活跃资金的吸引力无疑更大，同样交易制度下，创业板对科创板形成虹吸效应。





想当初为了对标创业板，上交所辛辛苦苦搞了个科创板，这回新交易机制一来，反而又轮到上交所要睡不着觉了。





当然，这些对于市场而言不重要，更重要的是，创业板的这一团火能否带动更大的市场热情，今天创业板的放量启明星，坚守住了2600的头部颈线位，这个技术形态就价值千金了。接下来，要看创业板能否放量收复2720的强弱分界。



