



创业板注册制落地。尽管开盘一度形成了1.5%的跌幅，但最终还是稳住局面。





从早盘来看，应该算是成功。18罗汉虽然并非都是大阳线上涨，但截至上午收盘都录出了不错的涨幅。尽管开盘一度出现了抛售潮，但显然很快稳住阵脚。





创业板指数也在早盘的回落之后震荡上行，截至收盘涨超2%。重新放量自不必讲，更是坚守住了2600的头部颈线位，这个技术形态就价值千金了。





周末鼓吹创业板注册制的文章很多，相比于当时科创板，显然一致性预期更高。这反而增大了炒作难度。就像上周说的，20%的涨跌幅其实会明显抑制炒作情绪。早盘创业板只有两只个股涨停，其中坚瑞沃能算是烂板，另有中潜股份封板未果。最坚挺封板的，也只有天山生物一家，这也是20%涨跌幅之下的第一个涨停股。





值得一提，两家20%的涨停品种，目前最大的共同特征，就是低价低位。资金选择这种品种，带有明显的避险属性，同时也能证明，确实是有一批增量资金再进场参与这一波的创业板炒作。





即便个股不太给力，整体市场来看，情绪还算尚可，早盘跌幅榜中创业板品种极端罕见，然而科创板股票占据半壁江山，比起科创板的50万门槛，门槛只要10万的创业板，对活跃资金的吸引力无疑更大，同样交易制度下，创业板对科创板形成虹吸效应。





这回上交所又要睡不着觉了。





总的来说，早盘注册制落地尚可，尤其对于近期连续调整的创业板指数来说，是一个明显的提振。只不过接下来几天，因为资金对于创业板的炒作和集中，很可能形成对于主板的分流。以今天早盘来看，沪指的量能就很能说明问题。



