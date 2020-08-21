第一，位置很微妙。周五市场难得走出反弹。但主板和创业板的位置非常微妙。沪指目前卡死在7月份行情启动以来的趋势线支撑上。而创业板则是将将守住了2600点的高位颈线。当前位置应该说是短线的最强支撑，但另外一个说法是，一旦跌破，就会形成破位，向下寻找支撑就是必然事件了。

第二，情绪不太一样。虽然整体市场我们看都是弱反弹。但主板和创业板的情绪似乎不太相同。主板沪指出现了明显的缩量。两市连续两天失守万亿不说，沪指单日成交创下了7月份行情启动以来的量能新低。当然造成这种局面的原因有多重：





一方面，外部中美的消息还没有结论，某人的反复叫嚣压低了市场的风险偏好。

另一方面，我们认为更重要，就是下周一即将开启的创业板注册制以及新的交易机制，对于短线游资而言颇有投机价值，这相当程度对主板形成了分流。





从创业板的走势上也能够看出，周五尽管同样是弱反弹，但创业板成交反而比周四出现了明显的放量。这背后，不排除是一批风险偏好更高的资金，在对下周的新交易机制进行提前埋伏。





毕竟我们以科创板发行的例子来看，尽管市场普遍唱空，但第一波还是有不俗的炒作。





第三，关键消息仍然没有落地。对于国内而言，注册制到底会引发市场什么样的效应，很多资金心里没谱，虽然中长期而言，倒逼资金关注核心资产溢价是毫无疑问的利好。但短期波动加剧是必然，扔进湖面一颗大石头，湖水虽然必然升高，但湖面恢复平静也确实需要时间。





对于外部而言，中美的本轮谈判还有不确定性。尽管从周五隔夜消息来看。其一是双方确定近期讲通话。其二是今早消息反华急先锋，川总的前幕僚班农被逮捕，其三是美国对大疆的337调查结果公布：不会发布禁令，似乎都在释放缓和信号。这对于近期严重受到外围因素降温的市场而言，毫无疑问是好消息。但时间点临近大选，某人的支持率又堪忧的情况下，中国牌以及各种偏激的言论还是大概率事件。





以上三点，我们认为是构成了今天市场情绪的最重要因素。我们还是维持观点，短线波动加剧，中长期方向不改。



